"Жодних політичних проектів", — Разумков про свої плани і роботу в Раді

Спікер Ради підкреслив, що він сконцентрований на своїй поточній роботі, прагнучи зробити так, щоб у майбутньому йому не було за неї соромно.

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що на сьогоднішній день він не займається жодними політичними проектами. Про це він сказав під час пресконференції в пʼятницю, 25 червня, повідомляє кореспондент Фокуса.

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"Дивіться, я сьогодні не займаюся будівництвом жодних політичних проектів. І мені дуже смішно читати іноді Telegram-канали, повʼязані з тими чи іншими особистостями, про те, хто що робить. В інших проектах, на сьогодні, не беру участі", — заявив Разумков.

Спікер Ради підкреслив, що в нього не вистачає ні часу, ні бажання, щоб займатися "сторонніми проектами", зазначивши, що на поточний момент він працює виключно в своєму кабінеті керівника парламенту.

"Чи є життя після Верховної Ради? Краще сконцентруватися на тому, що ти робиш сьогодні для майбутнього. І це не про політичні амбіції, не про те, ким ти хочеш бути", — зазначив Разумков.

Він підкреслив, що на своїй посаді намагається працювати так, щоб йому не було соромно після того, як він перестане бути головою Верховної Ради.

"Поки що в мене все виходить. Сподіваюся, через кілька років буде виходити також", — заявив Разумков.

Зазначимо, останнім часом у політичних колах ходять розмови про те, що в Разумкова є президентські амбіції. У лютому спікер Ради спростовував інформацію про те, що в нього є такі амбіції.

Нагадаємо, в січні в інтервʼю Фокусу глава парламенту підкреслював, що вважає себе частиною президентської команди і розділяє принципи Володимира Зеленського.