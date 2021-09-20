Разумков звернеться до правоохоронців із приводу купівлі голосів за відставку (відео)

Раніше спікер парламенту заявив, що своєї відставки не боїться, але вона повинна бути проведена відповідно до законної процедури.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернеться в антикорупційні органи, щоб ті перевірили інформацію про обіцянку нардепам грошей за голоси, подані за відставку тих чи інших посадових осіб. Про це він сказав 20 вересня в процесі погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

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Засідання ради проходило в очному форматі, але Разумков його вів дистанційно, оскільки знаходиться на лікарняному через повторне зараження коронавірусом.

Спікер сказав, що зараз "багато чуток і пліток", повідомлень в ЗМІ, що "хтось комусь пропонує 50, 70, 100 тис. за голосування за деякі відставки". Він вважає, що подібні розмови впливають на діяльність і на імідж ВР. Тому він офіційно звернеться до антикорупційних органів для перевірки такої інформації.

Разумков додав, що сам він майже впевнений, що такого підкупу немає, але щоб не було ніяких сумнівів, потрібно офіційно перевірити інформацію.

У п'ятницю, 17 вересня, в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Разумков сказав, що розуміє: він може не влаштовувати колег по парламенту. Тому готовий видати підписні листи для збору підписів за свою відставку, згідно з процедурою, яка чітко визначена в законі.

Сам подавати у відставку він не планує. "Розмови про мою відставку ходять давно. Подивимося. Я цього не боюся", — заявив він і додав, що якщо його позиція комусь не подобається, все одно він не буде її міняти.

Народні депутати від партії "Слуга народу" зараз не ініціюють процедуру відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради. Про це голова партії Олександр Корнієнко повідомив на брифінгу після засідання погоджувальної ради.

Раніше в деяких ЗМІ писали без підтвердження джерел, що Офіс президента веде розмови з депутатами щодо голосів за певні відставки в Раді. Керівникам комітетів за агітацію за відставку Разумкова нібито обіцяють по 100 тис. доларів, а депутатам за "потрібне" голосування — по 50 тис. доларів.

Нагадаємо, 25 червня Разумков заявив, що він не збирається у відставку. Про це він сказав, відповідаючи на питання, чи відчуває він, що Офіс президента готує звільнення з посади спікера парламенту.

У липні Фокус аналізував, наскільки реальними є чутки про відставки міністра МВС Арсена Авакова та Разумкова.