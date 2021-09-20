Разумков обратится к правоохранителям по поводу скупки голосов за отставку (видео)

Ранее спикер парламента заявил, что своей отставки не боится, но она должна быть проведена согласно законной процедуре.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратится в антикоррупционные органы, чтобы те проверили информацию об обещании нардепам денег за голоса, поданные за отставку тех или иных должностных лиц. Об этом он сказал 20 сентября в ходе согласительного совета депутатских фракций и групп.

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Заседание совета проходило в очном формате, но Разумков его вел дистанционно, так как находится на больничном из-за повторного заражения коронавирусом.

Спикер сказал, что сейчас "много слухов и сплетен", сообщений в СМИ, что "кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тыс. за голосование за некоторые отставки". Он считает, что подобные разговоры влияют на деятельность и на имидж ВР. Поэтому он официально обратится к антикоррупционным органам для проверки такой информации.

Разумков добавил, что сам он почти уверен, что такого подкупа нет, но чтобы не было никаких сомнений, нужно официально проверить информацию.

В пятницу, 17 сентября, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Разумков сказал, что понимает: он может не устраивать коллег по парламенту. Поэтому готов выдать подписные листы для сбора подписей за свою отставку, согласно процедуре, которая четко определена в законе..

Сам подавать в отставку он не планирует. "Разговоры о моей отставке ходят давно. Посмотрим. Я этого не боюсь", – заявил он и добавил, что если его позиция кому-то не нравится, все равно он не будет ее менять.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" сейчас не инициируют процедуру отзыва Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Об этом председатель партии Александр Корниенко сообщил на брифинге после заседания согласительного совета.

Ранее в некоторых СМИ писали без подтверждения источников, что Офис президента ведет разговоры с депутатами относительно голосов за определенные отставки в Раде. Руководителям комитетов за агитацию за отставку Разумкова якобы обещают по 100 тыс. долларов, а депутатам за "нужное" голосование – по 50 тыс. долларов.

Напомним,25 июня Разумков заявил, что он не собирается в отставку. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, чувствует ли он, что Офис президента готовит увольнение с должности спикера парламента.

В июле Фокус анализировал, насколько реальны слухи об отставках министра МВД Арсена Авакова и Разумкова.