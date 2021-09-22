"Не хожу в гости без приглашения": Разумкова не позвали на рабочее совещание "слуг" (видео)

Спикер парламента пообещал посетить встречу, если его туда пригласят. При этом политик готов уйти в отставку, если Рада примет такое решение.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой" заявил, что до сих пор не получил приглашения на сборы фракции "Слуга народа", которые пройдут в Трускавце. Запись интервью доступна в YouTube.

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На вопрос ведущей о том, пригласили ли его на запланированную встречу, спикер парламента ответил следующее: "Нет, на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят — обязательно приму участие, не пригласят — не приму. Я не хожу в гости без приглашения".

Примечательно, что общение с журналисткой проходило на фоне слухов о запланированной отставке спикера. Некоторые медиа сообщали со ссылкой на собственные источники о том, что Офис президента ведет разговоры с депутатами Рады относительно голосов за определенные отставки. Среди них, как утверждалось, была и отставка Разумкова, за поддержку которой каждому из глав комитетов предлагалось по 100 тысяч долларов, а депутатам за соответствующий голос — по 50 тысяч долларов. На основании этих слухов спикер Рады обратился к правоохранителям.

В общении с телеведущей Разумков также заявил, что не намерен подавать в отставку, однако если соответствующее решение в соответствии с процедурой примет Верховная Рада, то он такому решению подчинится.

Утром 22 сентября заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подтвердил, что встреча состоится в Трускавце, однако отметил, что Разумкова на нее не приглашали, поскольку на данный момент не приглашали никого. В то же время он заявил, что на встрече будут рады всем представителям "Слуги народа".

Напомним, 25 июня Разумков заявил, что он не собирается в отставку. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, чувствует ли он, что Офис президента готовит увольнение с должности спикера парламента.

В июле Фокус анализировал, насколько реальны слухи об отставках министра МВД Арсена Авакова и Разумкова.