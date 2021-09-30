"Коллективное решение", – Разумков об инициативе сбора подписей за свою отставку (видео)

Председатель Рады заявил, что не имеет расхождений со "слугами" и при необходимости готов ответить им на все интересующие вопросы.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время общения с журналистами заявил, что инициатива о начале сбора подписей за его отставку была, вероятно, "коллективным решением". Соответствующее видео опубликовало издание VESTI.

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"Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта, потому что у меня не было конфликтов с фракцией, я не был на нее приглашен [на встречу фракции], чтобы их обсудить. Думаю, что была задача [инициировать отставку] и надо ее выполнять, не знаю от кого", — сказал спикер парламента.

Разумков в очередной раз подтвердил, что утром 30 сентября получил прошение о выдаче подписных листов за его отставку от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Председатель Рады заявил о наличии у него принципов и об отсутствии расхождений со "слугами". Он выразил готовность отстаивать свою позицию, если его позовут на встречу фракции.

[ + – ] Отставка Разумкова: комментарий спикера Рады

"Думаю, что смогу ответить на каждый вопрос каждому коллеге", — отметил Разумков.

Спикер парламента вновь рассказал, что не приглашен на встречу фракции в Трускавце, также он утверждает, что не обсуждал инициативу о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским. По словам Разумкова, недавно он общался с руководителем "слуг" в парламенте Давидом Арахамией, однако "никаких претензий" от него он не услышал.

"Письмо [с просьбой о выдаче подписных листов] пришло от фракции на бланке фракции, подписанное главой фракции. Я думаю, что было заседание, но оно было каким-то тайным, потому что о нем знают не все депутаты фракции. Они звонили мне и сказали, что за решение о прошении листов об отставке не голосовали", — заявил председатель Рады.

Отставка Разумкова: предыстория

Ранее 30 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамии запросил у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова листы для сбора подписей за его увольнение. Спикер украинского парламента пообещал, что народные депутаты получат подписные листы уже сегодня, а также пожелал "слугам" "продуктивной работы в Трускавце".

Украинские СМИ ранее сообщали о том, что в Офисе президента (ОП) рассматривают возможность отправки в отставку Разумкова и его последующей замены на вице-спикера Руслана Стефанчука. Источник телеканала "Украина 24" рассказал о том, что в администрации Владимира Зеленского раздражены "самостоятельностью Разумкова" и считают его опасным конкурентом главы государства на выборах президента в 2024 году.

Сам Разумков в одном из интервью говорил, что самостоятельно подавать в отставку не собирается и для отзыва его с должности спикера есть определенная процедура.