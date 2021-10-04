"Жду встречи с Зеленским", - "слуга" Буймистер о возможном исключении из фракции

Голосовавшая против закона "об олигархах" нардеп считает, что решения касательно исключения кого-то из фракции должен принимать президент, а не Корниенко с Арахамией.

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер сообщила, что ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы рассказать ему лично почему она проголосовала против закона "об олигархах". Об этом парламентарий сказала журналисту Фокуса комментируя слова главы одноименной партии Александра Корниенко о том, что ее могут исключить из фракции за нажатие красной кнопки во время принятия этого документа в парламенте.

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"Я отношусь к этой информации как к очередной попытке отвлечь внимание общества от действительно важных проблем, которые в стране уже стали очень актуальными: бюджетный процесс, снятие с должности [главы Верховной Рады Дмитрия] Разумкова", — поделилась Буймистер.

Парламентарий рассказала, что во время съезда "Слуг народа" в Трускавце у нее появилась возможность поговорить с Владимиром Зеленским.

"Он был не в курсе, что меня [руководитель фракции "Слуга народа" Давид] Арахамия хотел исключить из фракции. Мы договорились, что встретимся и я озвучу президенту позицию почему я голосовала против этого законопроекта. Более того — я предоставлю ему рекомендации как вообще в законный способ можно достичь той цели, которую очень правильно ставит перед собой президент, а именно — достижение экономических свобод в государстве, борьба со злоупотреблениями монополиями и картелями. Это мое профильное направление работы, у нас готовы все законопроекты", — заявила нардеп.

Буймистер также подчеркнула, что ее правки к законопроекту о деолигархизации не были учтены профильным комитетом.

"Я сейчас жду назначения даты встречи [с Зеленским]. Я надеюсь, что можно будет это обсудить с президентом. Касательно моего исключения из фракции я скажу больше: если президент лично примет такое решение, то я не буду подставлять коллег, с которыми у меня хорошие человеческие отношения. Я могу и сама выйти из фракции. Вопрос лишь в том, чтобы это было решение действительно президента, а не Корниенко или Арахамии", — заверила нардеп.

Парламентарий отметила, что на выборах 2019 года они все шли в Верховную Раду под флагами "Слуги народа" как партии Владимира Зеленского.

"Именно он был той движущей силой, которая привела нас в парламент, это правда. И я думаю, что решения об исключении из фракции должен принимать он", — сказала Буймистер.

На вопрос что конкретно она хотела бы изменить в принятом законе "об олигархах" парламентарий заявила, что в трансформациях нуждается сама философия документа.

"Не давать СНБО абсолютно несвойственные полномочия, что граничит с узурпацией власти, которую я видела в РФ во времена раннего [Владимира] Путина, в начале 2000-х. Мы должны идти тем путем, которым шли европейские и американские страны, где также существовали проблемы с олигархами и монополиями в начале 2000-х. Мы тут не первые и не последние", — заверила Буймистер.

Нардеп подчеркнула, что она является одним из инициаторов законопроекта №2730, который должен запустить реформу антитраста. По ее словам, этот документ поддержали многие конкурентные ведомства Европы и США.

"Именно это, как они подчеркивают, является тем единственным правильным путем в борьбе за экономические свободы украинцев. Все остальное — это попытки усилить несвойственные полномочия фактически президентской вертикали, которые не приведут к желаемому результату. А, может, и будут использованы для того, чтобы совершать давление на крупные капиталы. Именно это я и хочу предложить Зеленскому — чтобы мы шли правильным путем", — заявила Буймистер.

Также парламентарий сказала, что гордится тем, что она во время съезда фракции "Слуга народа" в Трускавце удостоилась награды "красная кнопка года" за голосования против во время рассмотрения принципиальных для партии вопросов.

"Это заочно было, потому что меня не было на торжестве. Горжусь. Буду требовать у Арахамии выдать мне завтра этот "оскар" в Верховной Раде. Надеюсь, он возьмет его с собой", — поделилась нардеп.

О том, что Буймистер могут исключить из фракции за ее голосование против закона "об олигархах" Корниенко заявил в понедельник, 4 октября, во время брифинга в Верховной Раде.

"У нас касательно исключения на повестке дня одна кандидатура — это депутат, которая не голосовала за закон "об олигархах", точнее — голосовала "красной", а эта красная кнопка является красной линией для нас. Это Людмила Буймистер", — сказал Корниенко.

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Ранее, 23 сентября, о желании исключить Буймистер из состава фракции "Слуга народа" заявил и Арахамия.

Напомним, законопроект №5599 был принят во втором чтении 22 сентября. Его поддержали 279 нардепов, из которых 229 — "Слуги народа". Буймистер стала единственной представительницей президентской политсилы, которая во время голосования нажала красную кнопку.

Инициатором законопроекта об олигархах является сам президент Украины Владимир Зеленский.