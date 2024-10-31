"Добровольців стало менше": у Київському ТЦК повідомили при причини рейдів та черг (відео)

Військкоми продовжують рейди вулицями столиці, оскільки багато громадян досі не оновили військово-облікові дані, заявив представник Київського терцентру комплектування. Декого доводиться приводити до військкомату примусово.

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Київські районні військкомати фіксують зменшення потоку добровольців до лав ЗСУ. Водночас громадяни продовжують масово звертатись до терцентрів комплектування (ТЦК), але причина їхніх візитів — це надання документів для відстрочки та бронювання. Про особливості мобілізації у Києві та про рейди військкомів помічник начальника Київського міського ТЦК з правової роботи, старший лейтенант юстиції Тарас Титаренко розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Мобілізація в Україні — Київський ТЦК про добровольців

Титаренко пояснив, що у 2024 році в Києві стало менше добровольців (даних про кількість чи відсотки посадовець не навів). Тим часом на подвір'ях біля ТЦК дійсно спостерігаються черги, але у них стоять переважно люди, які оформлюють відстрочку або бронювання, сказав він. Втім, є і ті, хто прийшов для уточнення даних, на військово-лікарську комісію, для отримання довідок, родичі загиблих воїнів — є багато причин.

"Кількість добровольців, які мають бажання вступити до лав ЗСУ, зменшилась порівно з 22-23 роком. Більшість черг, які є в районних територіальних центрах комплектування, це особи, які хочуть отримати або відстрочку, або мають бронювання і для цього здійснюють оформлення необхідних документів", — зауважив представник військкомату.

Мобілізація в Україні — деталі роботи ТЦК

Військком також розповів, як можна потрапити в ТЦК. З його слів, є два інструменти. Перший — записатись в електронну чергу на сайті Міноборони, отримати "номерочок з датою та часом". Другий — "жива черга", зауважив він. Є випадок, коли електронна цифрова черга не потрібна: це коли громадянина викликає районна комісія телефоном або повідомленням.

Крім того, Титаренко відповів на питання журналістки щодо рейдів вулицями Києва. Рейди дійсно продовжуються, оскільки багато громадян не оновили військово-облікові документи. Він нагадав, що під час спілкування з військкомами потрібно показати військовий документ, його перевірять. Якщо громадян не оновив усі дані або відмовляється іти добровільно, то його можуть доставити у військкомат примусово, але займаються цим виключно поліцейські.

"Якщо особа відмовляється, працівники поліції здійснюють адміністративне затримання та доставлення до районного територіального центру. Працівники ТЦК примусово не доставляють, не супроводжують військовозобов'язаних, оскільки в них немає на це повноваження, це здійснюють тільки працівники поліції", — наголосив він.

Зазначимо, 30 жовтня Фокус писав про компанію зі сфери військово-промислового комплексу, директор якої повідомив про проблеми з бронюванням співробітників. З його слів, компанія майже 5 місяців не має рішення урядовців щодо захисту від призову. Водночас продукція — це спорядження для ЗСУ, яке використовують "сотні тисяч солдатів".

Нагадуємо, в Реєстрі судових рішень з'явився вирок суду щодо військовослужбовця з ТЦК, який намагався взяти хабар в 4 тис. дол. за невручення повістки.