Відстрочку від мобілізації тепер можна оформити в додатку "Резерв+", — Міноборони

За інформацією міністра, на даний момент оформити відстрочку онлайн можуть декілька категорій населення.

В умовах мобілізації в Україні деякі особи мають право на відстрочку. Оформити її можна буде через мобільний застосунок "Резерв+". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Послуга з оформлення відстрочки від мобілізації онлайн вже доступна в останньому оновленні застосунку "Резерв+", — повідомив він.

Наразі оформити відстрочку онлайн можуть:

⁠люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

⁠студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Міністр зазначив, що для оформлення документа онлайн спочатку потрібно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Після цього система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

"Це важливий крок у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат. Команда Міноборони працює над тим, аби максимально зменшити кількість паперової роботи для військовозобов’язаних та наших захисників", — додав Рустем Умєров.

Зазначимо, що на початку листопада заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко повідомляла, що цього місяця в "Резерв+" для українців повноцінно запрацює три типи відстрочок від мобілізації. Оформити її через застосунок буде досить нескладно.

Додамо, що в листопаді деякі можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Адвокатка Тетяна Савченко зазначила, що це може бути через її анулювання.