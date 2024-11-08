ТЦК проігнорував заяву про відстрочку від мобілізації: що вирішив суд

Чоловік, як йдеться у реєстрі судових рішень, тричі звертався до ТЦК із заявами про отримання відстрочки, однак відповіді так і не отримав.

У Львівській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки проігнорували заяву багатодітного батька із другою групою інвалідності на отримання відстрочки від мобілізації, які він надіслав поштою. Суд визнав незаконними такі дії ТЦК та зобов'язав представників відомства розглянути отримані документи. Про це йдеться у відповідному судовому рішенні від 31 жовтня 2024 по справі № 380/10938/24.

Зі слів чоловіка, він протягом травня 2023 року-лютого 2024 року тричі звертався до ТЦК із заявами про отримання відстрочки від призову під час мобілізації, проте відповіді по суті так і отримав. Позивач хотів визнати бездіяльність відомства протиправною та зобов’язати розглянути подану ним заяву.

Судом встановлено, що чоловік долучав до заяви про надання відстрочки відповідні підтверджуючі документи. Востаннє житель Львівщини надсилав документи ТЦК наприкінці лютого 2024 року, які на початку березня були отримані представником військкомату. Відповіді на заяву він не отримав.

Згідно з рішенням суду поведінка відповідача "не відповідає критерію законності та порушує право позивача на розгляд заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації". Позов чоловіка суд задовольнив, визнав бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язав розглянути надіслану поштою заяву про надання відстрочки.

Нагадаємо, у Львівській області ТЦК мобілізував чоловіка, виключеного з військового обліку. Він звернувся до суду для визнання мобілізації незаконною.

Нещодавно юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян зазначила, на що представники ТЦК не мають права під час мобілізації в Україні. Також вона розповідала про права військкомів та громадян.