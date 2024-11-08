ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке от мобилизации: что решил суд

Мужчина, как говорится в реестре судебных решений, трижды обращался в ТЦК с заявлениями о получении отсрочки, однако ответа так и не получил.

Во Львовской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки проигнорировали заявление многодетного отца со второй группой инвалидности на получение отсрочки от мобилизации, которые он прислал по почте. Суд признал незаконными такие действия ТЦК и обязал представителей ведомства рассмотреть полученные документы. Об этом говорится в соответствующем судебном решении от 31 октября 2024 года по делу № 380/10938/24.

По словам мужчины, он в течение мая 2023-февраля 2024 года трижды обращался в ТЦК с заявлениями о получении отсрочки от призыва по мобилизации, однако ответа по существу так и получил. Истец хотел признать бездействие ведомства противоправным и обязать рассмотреть поданное им заявление.

Судом установлено, что мужчина приобщал к заявлению о предоставлении отсрочки соответствующие подтверждающие документы. Последний раз житель Львовщины посылал документы ТЦК в конце февраля 2024 года, которые в начале марта были получены представителем военкомата. Ответа на заявление он не получил.

Согласно решению суда поведение ответчика "не соответствует критерию законности и нарушает право истца на рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации". Иск мужчины суд удовлетворил, признал бездействие ТЦК противоправной и обязал рассмотреть направленное по почте заявление о предоставлении отсрочки.

Напомним, во Львовской области ТЦК мобилизовал мужчину, исключенного из воинского учета. Он обратился в суд для признания мобилизации незаконной.

Недавно юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян отметила, на что представители ТЦК не имеют права во время мобилизации в Украине. Также она рассказывала о правах военкоматов и граждан.