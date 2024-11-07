Во Львовской области ТЦК мобилизовал мужчину, исключенного с воинского учета: что решил суд

По информации журналистов, мужчина обратился в суд, чтобы признать мобилизацию незаконной и обязать ТЦК повторно рассмотреть его документы.

Во Львовской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали человека несмотря на наличие документа об исключении с воинского учета. Львовский окружной административный суд признал такой призыв незаконным. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на соответствующее судебное решение.

Журналисты информируют, что 38-летний житель Львовщины обратился в суд с иском к районному ТЦК. По словам истца, вечером 15 апреля 2024 года его на улице остановили работники ТЦК для проверки документов. Мужчина показал им копию временного удостоверения военнообязанного — там было указано, что он исключен из воинского учета еще с 2011 года.

После этого, по словам мужчины, его силой доставили в ТЦК и заставили пройти военно-врачебную комиссию. ВВК признала его годным к службе. В тот же день мужчину восстановили на воинском учете и мобилизовали на службу в ВСУ. В суд житель области обратился для признания мобилизации незаконной и обязательства ТЦК повторно рассмотреть его документы об исключении с учета.

Как отмечал представитель районного ТЦК, истца исключили с воинского учета из-за судимости. Поскольку во время инцидента она была погашена, работники ТЦК решили восстановить его на воинском учете и мобилизовать.

Суд признал мобилизацию незаконной. Кроме этого, ТЦК было обязано повторно рассмотреть документы об исключении мужчины с воинского учета.

"Исключение истца с воинского учета свидетельствует о том, что он больше не является военнообязанным и, соответственно, не может быть призван на военную службу по мобилизации в соответствии с частью 1 статьи 39 Закона №2232-ХII и статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ответчик проигнорировал то, что истец больше не является военнообязанным и не может быть призван на военную службу по мобилизации из-за того, что он был осужден. Аргументы ответчика, что судимость истца погашена, — безосновательны", — отметили в суде.

Напомним, недавно юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказывала, на что представители ТЦК не имеют права во время мобилизации в Украине. Также она рассказывала о правах военкоматов и граждан.