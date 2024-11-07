У Львівській області ТЦК мобілізував чоловіка, виключеного з військового обліку: що вирішив суд

За інформацією журналістів, чоловік звернувся до суду, щоб визнати мобілізацію незаконною та зобов'язати ТЦК повторно розглянути його документи.

У Львівській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки мобілізували людину попри наявність документа про виключення з військового обліку. Львівський окружний адміністративний суд визнав такий призов незаконним. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на відповідне судове рішення.

Журналісти інформують, що 38-річний житель Львівщини звернуся до суду з позовом до районного ТЦК. За словами позивача, ввечері 15 квітня 2024 року його на вулиці зупинили працівники ТЦК для перевірки документів. Чоловік показав їм копію тимчасового посвідчення військовозобов’язаного — там було зазначено, що він виключений з військового обліку ще з 2011 року.

Після цього, за словами чоловіка, його силою доставили до ТЦК та змусили пройти військово-лікарську комісію. ВЛК визнала його придатним до служби. Того ж дня мужчину поновили на військовому обліку та мобілізували на службу в ЗСУ. До суду житель області звернувся для визнання мобілізації незаконною та зобов'язання ТЦК повторно розглянути його документи про виключення з обліку.

Як зазначав представник районного ТЦК, позивача виключили з військового обліку через судимість. Оскільки під час інциденту вона була погашена, працівники ТЦК вирішили поновити його на військовому обліку та мобілізувати.

Суд визнав мобілізацію незаконною. Окрім цього, ТЦК було зобов'язано повторно розглянути документи про виключення чоловіка з військового обліку.

"Виключення позивача з військового обліку свідчить про те, що він більше не є військовозобов’язаним та, відповідно, не може бути призваний на військову службу під час мобілізації відповідно до частини 1 статті 39 Закону №2232-ХІІ та статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідач проігнорував те, що позивач більше не є військовозобов’язаним та не може бути призваний на військову службу під час мобілізації через те, що він був засуджений. Аргументи відповідача, що судимість позивача погашена, – є безпідставними", – зазначили в суді.

Нагадаємо, нещодавно юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповідала, на що представники ТЦК не мають права під час мобілізації в Україні. Також вона розповідала про права військкомів та громадян.