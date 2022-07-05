Які авто в Україні все ще можна розмитнити безплатно — роз'яснення Кабміну

Денис Шмигаль закликає водіїв пересідати на електромобілі, адже вони, як і раніше, не обкладаються митом і ПДВ. Також залишаються пільги для авто для ЗСУ.

Хоча безплатне розмитнення авто в Україні скасовано з 1 липня, для деяких транспортних засобів пільги все ж таки залишилися. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю сайту lb.ua.

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По-перше, це електромобілі — мито й ПДВ для них залишаються нульовими, а акциз — мінімальним (не більше 100-120 євро). До того ж тепер при їх реєстрації скасовано збір у пенсійний фонд. Денис Шмигаль повідомив, що уряд стимулює покупку електрокарів в умовах війни та дефіциту палива.

[ + – ] Авто для ЗСУ, як і раніше, не обкладаються митними платежами Фото: Гордон

"Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі — це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість", — наголосив прем'єр-міністр.

По-друге, абсолютно безплатним залишається розмитнення авто для ЗСУ, які оформлені як гуманітарна допомога.

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"Ми ж не забороняємо ввозити гуманітарну допомогу для фронту у вигляді пікапів або джипів, вони й далі не оподатковуються. Тобто, якщо для фронту ми веземо дизельний або бензиновий автомобіль, він також не підлягає оподаткуванню ні ПДВ, ні митом. Він заїжджає як гуманітарка. Тому всі можливості для фронту в нас відкриті, як і раніше", — заявив Денис Шмигаль.

Крім того, глава уряду анонсував швидке запровадження онлайн-розмитнення через додаток "Дія". Усі платежі будуть розраховані повністю автоматично за спеціальною формулою після введення VIN-коду авто.

Раніше Фокус повідомляв, що українці здебільшого ввозили для нульового розмитнення недорогі автомобілі вартістю до $6000, хоча часом приганяли й суперкари.