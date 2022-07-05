Какие авто в Украине все еще можно растаможить бесплатно — разъяснение Кабмина

Денис Шмыгаль призывает водителей пересаживаться на электромобили, ведь они по-прежнему не облагаются пошлиной и НДС. Также остаются льготы для авто для ВСУ.

Хотя бесплатная растаможка авто в Украине отменена с 1 июля, для некоторых транспортных средств льготы все же остались. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью сайту lb.ua.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Во-первых, это электромобили – таможенная пошлина и НДС для них остаются нулевыми, а акциз – минимальным (не более 100-120 евро). К тому же, теперь при их регистрации отменен сбор в пенсионный фонд. Денис Шмыгаль сообщил, что правительство стимулирует покупку электрокаров в условиях войны и дефицита топлива.

[ + – ] Авто для ВСУ по-прежнему не облагаются таможенными платежами Фото: Гордон

"Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Поэтому электромобили – это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", — подчеркнул премьер-министр.

Во-вторых, абсолютно бесплатной остается растаможка авто для ВСУ, которые оформлены как гуманитарная помощь.

Важно

Бесплатная растаможка в Украине закончилась: что делать владельцам "евроблях"

"Мы ведь не запрещаем ввозить гуманитарную помощь для фронта в виде пикапов или джипов, они и дальше не облагаются налогом. То есть, если для фронта мы везем дизельный или бензиновый автомобиль, он также не подлежит налогообложению ни НДС, ни пошлиной. Он заезжает как гуманитарка. Поэтому все возможности для фронта у нас открыты, как и раньше", — заявил Денис Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства анонсировал скорое введение онлайн-растаможки через приложение "Дія". Все платежи будут рассчитаны полностью автоматически по специальной формуле после введения VIN-кода авто.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы в основном ввозили для нулевой растаможки недорогие автомобили стоимостью до $6000, хотя порой пригоняли и суперкары.