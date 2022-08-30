Будут веерные отключения: на что и как влияют в Украине низкие тарифы для населения

В Украине в 2022 году цена электроэнергии для населения остается на уровне 2021 года. Отсутствие пересмотра тарифов грозит энергокомпаниям убыткам и, в итоге, отключениями электроэнергии.

Цена электроэнергии для населения в Украине установлена на уровне 1,44 грн. за кВт-ч при потреблении за месяц до 250 кВт-ч и 1,68 грн. – для потребления свыше 250 кВт-ч. Продление действующего тарифа на электроэнергию обеспечило постановление Кабинета Министров Украины №453, где действие тарифов для бытовых потребителей продлено до конца октября 2022 года. Вероятнее всего, в ноябре правительство также продлит действие нынешних тарифов на электроэнергию.

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что нерыночные тарифы, которые сегодня действуют в стране для бытовых потребителей, негативно влияют на энергорынок и энергетические компании. В итоге ухудшение финансового состояния участников рынка может приводить к сложностям в выполнении ими ремонтных работ и к отключениям электроэнергии.

"Тарифы не растут, и для компаний это сложно, особенно с учетом девальвации расходы компаний выросли. На оборудование, на топливо. Везде пересчет на валюту. Думаю, будут расти долги компаний", — рассказал Фокусу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий. По его мнению, в новом отопительном сезоне у энергокомпаний не будет достаточно финансовых ресурсов, а государство пока не принимало решений о поддержке энергоотрасли. "ВРУ приняла решения – деньги на армию, СБУ, разведку, а сферы энергетики там нет", — уточняет эксперт.

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По словам эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриана Прокипа, история с тарифами в Украине "вечна". Он также считает, что в военное время повышать тарифы не время. Но после окончания отопительного сезона стоит подумать о пересмотре тарифов.

"С учетом девальвации и инфляции после окончания отопительного сезона стоит подумать о пересмотре тарифов. Энергокомпании терпят убытки, несмотря на то, что ПСО (спецобязательства) есть на экспортерах электроэнергии. Не думаю, что правительство доведет ситуацию до критического состояния, будут искать решения. Пока на эту зиму нужно воздержаться от пересмотра тарифов и компенсировать компаниям их затраты", — объясняет энергоэксперт.

Как сообщил Фокусу директор энергетический программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, фактор низких тарифов для населения существенно влияет на энергетический сектор.

"Этот фактор уже действует, энергоотрасль — в финансовой пропасти, без финансов ни о какой стабильной работе отрасли не может быть и речи. Если государство хочет удерживать нерыночные цены, что допустимо в период войны, оно обязано искать компенсаторы. А сейчас, по сути, "Нафтогаз" — почти банкрот, "Энергоатом", ДТЭК — в долгах, сложная ситуация с погашением долгов у "Укрэнерго", — отметил Владимир Омельченко.

Эксперт объяснил: энергосети нужно ремонтировать, в то же время, в Украине появилось предложение убрать для облэнерго RAB-тариф. "Если это будет сделано, деньги будут перераспределены в другие генерации, а сейчас критично ремонтировать сети. Ведь газ не всегда может быть доступен, а электроэнергия спасает, и бригады должны выезжать, ремонтировать, на все это нужны деньги. Отсутствие RAB-тарифа ухудшит ситуацию с энергообеспечением в стране", — считает Владимир Омельченко.

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Ранее Фокус писал, что "Энергоатом" в период отопительного сезона вряд ли сможет запустить в работу все 15 энергоблоков украинских атомных станций, а полная остановка энергоблоков Запорожской атомной станции может привести к дефициту производства электроэнергии в стране.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый законопроект №7427. Он предусматривает запрет на повышение отдельных коммунальных услуг до окончания военного положения в стране и на протяжении 6 месяцев после окончания.

Напомним, как писал Фокус, цену электроэнергии для населения в Украине регулирует государство, и тариф для украинских граждан в несколько раз меньше среднего в Европе.