Будуть віялові відключення: на що та як упливають в Україні низькі тарифи для населення

В Україні 2022 року ціна електроенергії для населення залишається на рівні 2021 року. Відсутність перегляду тарифів загрожує енергокомпаніям збитками та в результаті відключеннями електроенергії.

Ціна електроенергії для населення в Україні встановлена на рівні 1,44 грн за кВт-год за споживання за місяць до 250 кВт-год і 1,68 грн — для споживання понад 250 кВт-год. Продовження чинного тарифу на електроенергію забезпечило постанову Кабінету Міністрів України №453, де дія тарифів для побутових споживачів продовжена до кінця жовтня 2022 року. Найімовірніше, у листопаді уряд також продовжить дію нинішніх тарифів на електроенергію.

Опитані Фокусом експерти вважають, що неринкові тарифи, які сьогодні діють у країні для побутових споживачів, негативно впливають на енергоринок і енергетичні компанії. У результаті погіршення фінансового стану учасників ринку може призводити до складнощів у виконанні ними ремонтних робіт і відключення електроенергії.

"Тарифи не зростають, і для компаній це складно, особливо з урахуванням девальвації витрати компаній зросли. На обладнання, на паливо. Скрізь перерахунок на валюту. Думаю, зростатимуть борги компаній, — розповів Фокусу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій. На його думку, в новому опалювальному сезоні енергокомпанії не мають достатньо фінансових ресурсів, а держава поки не ухвалювала рішень про підтримку енергогалузі. — ВРУ ухвалила рішення — гроші на армію, СБУ, розвідку, а сфери енергетики там немає", — уточнює експерт.

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За словами експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокопа, історія з тарифами в Україні є "вічною". Він також вважає, що у воєнний час підвищувати тарифи не треба. Але після закінчення опалювального сезону варто подумати про перегляд тарифів.

"Із урахуванням девальвації та інфляції після закінчення опалювального сезону варто подумати про перегляд тарифів. Енергокомпанії зазнають збитків, незважаючи на те, що ПСО (спецзобов'язання) є на експортерах електроенергії. Не думаю, що уряд доведе ситуацію до критичного стану, шукатимуть рішення. Поки що цієї зими потрібно утриматися від перегляду тарифів і компенсувати компаніям їхні витрати", — пояснює енергоексперт.

Як повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, фактор низьких тарифів для населення істотно впливає на енергетичний сектор.

"Цей фактор уже діє, енергогалузь — у фінансовій прірві, без фінансів ні про яку стабільну роботу галузі не може бути й мови. Якщо держава хоче утримувати неринкові ціни, що допустимо в період війни, вона зобов'язана шукати компенсатори. А зараз, по суті, "Нафтогаз" — майже банкрут, "Енергоатом", ДТЕК — у боргах, складна ситуація з погашенням боргів у "Укренерго", — зазначив Володимир Омельченко.

Експерт пояснив: енергомережі потрібно ремонтувати, водночас в Україні з'явилася пропозиція прибрати для обленерго RAB-тариф. "Якщо це зроблять, гроші перерозподілять в інші генерації, а зараз критично ремонтуватимуть мережі. Адже газ не завжди може бути доступний, а електроенергія рятує, і бригади мають виїжджати, ремонтувати, на все це потрібні гроші. Відсутність RAB-тарифу погіршить ситуацію з енергозабезпеченням у країні”, — вважає Володимир Омельченко.

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Раніше Фокус писав, що "Енергоатом" у період опалювального сезону навряд чи зможе запустити в роботу всі 15 енергоблоків українських атомних станцій, а повне зупинення енергоблоків Запорізької атомної станції може призвести до дефіциту виробництва електроенергії в країні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений законопроєкт №7427. Він передбачає заборону на підвищення окремих комунальних послуг до закінчення воєнного стану в країні та протягом 6 місяців після закінчення.

Нагадаємо, як писав Фокус, ціну електроенергії для населення в Україні регулює держава, і тариф для українських громадян у кілька разів менший від середнього в Європі.