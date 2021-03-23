Дорогі дороги. Чому "Велике будівництво" в цьому році може забуксували

А що, "Велике будівництво" в цьому році буде?

Поспілкувався я з постачальниками бітуму, кажуть, жоден великий об'єкт досі не стартував — немає грошей. Під ямкові ремонти бітум поставляють у борг.

Проблема в тому, що восени менеджмент "Укравтодору" обіцяв зробити висновки і підготуватися до початку сезону, щоб "розмазати" роботи більш рівномірно по сезону.

Зазвичай же як: йде розгойдування до травня — тендер, бюрократія тощо, а потім усі носяться, як очманілі, щоб скупити все і вся. Інфраструктура тріщить по швах, усім усе треба, ціни злітають тощо.

І ось, усі чекали весни, "наварили" і наскидали бітуму по кришку, а ніхто не бере — усе спить. А відсоток по кредитах капає, собівартість товару дорожчає ...

І якщо в минулому році перші відвантаження бітуму стартували 3 березня, то сьогодні 23 березня, а ознак життя ніяких.

Правда, погода минулої весни була тепліша, але ж і в листопаді з початком грудня ще працювали. "Куримо", — говорять бітумники. Якщо тягнути і далі, то на всі плани просто не вистачить часу.

А між тим, параметри "Великого будівництва" на 2021 рік озвучені колосальні — 4,5 тис. км доріг і 98 млрд грн. Якщо бітуму в минулому році освоїли 1,2 млн — абсолютний рекорд в історії — то в цьому очікується 1,5 млн т.

З іншого боку, нафта дорога, котирування на мазут, а з ними і ціни на бітум виросли на 20% мінімум. У зв'язку з цим основні постачальники — "Укртатнафта" і білоруси, залишили формулу ціни без змін.

Джерело в "Укравтодорі" говорить, що треба потерпіти ще тиждень-другий...

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.