Занадто дорогий PR. Чому Велике будівництво Зеленського обернулося великими боргами
За три роки на президентське Велике будівництво було витрачено 296 млрд грн. Це не рахуючи кредитів, тільки на відсотки за якими пішло близько $1 млрд. Країна отримала надто дорогий PR-майданчик для влади та джерело заробітку на не завжди прозорих тендерах для наближеного до неї бізнесу.
Велике будівництво = велике боргове навантаження на платника податків.
За три роки на президентське велике будівництво було витрачено 296 млрд грн (близько $11 млрд):
- 2019 – 41,0 млрд грн;
- 2020 – 115,7 млрд грн.;
- 2021 – 139,3 млрд грн (Закон про Держбюджет-2021 із змінами).
І які результати?
По-перше, жодного значного мультиплікативного ефекту для української економіки ці величезні витрати не дали. Нагадаю, що заявлявся ефект 1 до 4, зокрема, із зайнятості. Зайнятість, за даними Держстату, в Україні не збільшується, а знижується. А ВВП у 2021 році збільшиться лише на 3% (а за деякими оцінками лише на 2%, після спаду на мінус 4% у 2020 році), замість очікуваних 4,6%.Важливо
По-друге, Велике будівництво фінансує економіку та зайнятість в інших країнах: наприклад, у Білорусії (різко зріс імпорт бітуму) та Туреччини (імпорт техніки та робочих рук).
По-третє, оскільки фінансування Великого будівництва постійно залучаються кредитні кошти, українські платники податків витратили лише на відсотки за цими кредитами близько $1 млрд (2019:2021, див. графік ).
У 2021 році виплати за відсотками збільшились утричі. Аналогічну суму ми виплатимо і 2022 року.
По-четверте, на тлі величезних витрат ми постійно чуємо про можливі корупційні скандали.
По-п'яте, ремонт доріг за визначенням не може бути драйвером зростання економіки. Таким драйвером може бути тільки промисловість. Переробна промисловість, включаючи виробництво високотехнологічної продукції.
Але там працювати треба. Ринки збуту шукатимуть і лобіюють своїх виробників на зовнішніх ринках. Імовірно, це надто складно для нинішньої влади. Найпростіше за рахунок українських платників податків оголосити програму Велике будівництво та використовувати її в PR цілях та, можливо, як джерело заробітку, на не завжди прозорих тендерах.