Занадто дорогий PR. Чому Велике будівництво Зеленського обернулося великими боргами

Велике будівництво = велике боргове навантаження на платника податків.

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За три роки на президентське велике будівництво було витрачено 296 млрд грн (близько $11 млрд):

- 2019 – 41,0 млрд грн;

- 2020 – 115,7 млрд грн.;

- 2021 – 139,3 млрд грн (Закон про Держбюджет-2021 із змінами).

І які результати?

По-перше, жодного значного мультиплікативного ефекту для української економіки ці величезні витрати не дали. Нагадаю, що заявлявся ефект 1 до 4, зокрема, із зайнятості. Зайнятість, за даними Держстату, в Україні не збільшується, а знижується. А ВВП у 2021 році збільшиться лише на 3% (а за деякими оцінками лише на 2%, після спаду на мінус 4% у 2020 році), замість очікуваних 4,6%.

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По-друге, Велике будівництво фінансує економіку та зайнятість в інших країнах: наприклад, у Білорусії (різко зріс імпорт бітуму) та Туреччини (імпорт техніки та робочих рук).

По-третє, оскільки фінансування Великого будівництва постійно залучаються кредитні кошти, українські платники податків витратили лише на відсотки за цими кредитами близько $1 млрд (2019:2021, див. графік ).

[ + – ] Для фінансування Великого будівництва завжди залучаються кредитні кошти.

У 2021 році виплати за відсотками збільшились утричі. Аналогічну суму ми виплатимо і 2022 року.

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По-четверте, на тлі величезних витрат ми постійно чуємо про можливі корупційні скандали.

По-п'яте, ремонт доріг за визначенням не може бути драйвером зростання економіки. Таким драйвером може бути тільки промисловість. Переробна промисловість, включаючи виробництво високотехнологічної продукції.

Але там працювати треба. Ринки збуту шукатимуть і лобіюють своїх виробників на зовнішніх ринках. Імовірно, це надто складно для нинішньої влади. Найпростіше за рахунок українських платників податків оголосити програму Велике будівництво та використовувати її в PR цілях та, можливо, як джерело заробітку, на не завжди прозорих тендерах.

Першоджерело.