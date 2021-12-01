Спритність рук і жодного шахрайства. ВВП України йде на рекорд у доларах. Про що це каже?

Міністр економіки Юлія Свириденко урочисто заявила, що в 2021 році доларовий ВВП в Україні становитиме рекордну величину — $195 млрд (нагадаю, що попередні максимальні значення були у 2008 році — $180 млрд і в 2013-му — $182 млрд).

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У принципі, десь так і буде: за очікуваного номінального ВВП у 2021 році приблизно 5,2 трлн грн і поділу його на очікуваний середньорічний курс 27 грн/$ отримаємо майже $193 млрд.

Але є один нюанс. Важливий аспект.

Доларовий ВВП і його динаміка є суто арифметичними показниками і жодного стосунку до реального стану справ в економіці не мають.

Досягається він розгоном інфляції (як споживчою +11%, так і промисловою +57%) та фактичною фіксацією обмінного курсу на торішньому рівні 27 грн/$ (завдяки суперсприятливій зовнішньоекономічній кон'юнктурі).

Іншими словами, доларовий ВВП не враховує прискореного зростання цін та інфляційного надування розміру номінального ВВП, тому ніякого смислового навантаження не несе.

Важливо

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В Україні були навіть роки, коли доларовий ВВП зростав, а реальний (за вирахуванням інфляції) скорочувався (див. Графік).

[ + – ] В Україні були роки, коли доларовий ВВП зростав, а реальний (за вирахуванням інфляції) – скорочувався

Як, наприклад, у 1993-1994 роках, а також зовсім нещодавньо, в 2020 році — коли доларовий ВВП збільшився на 1%, а реальний ВВП скоротився на мінус 4%.

За фактом, зростання реального ВВП (за вирахуванням інфляції) в 2021 році навряд чи досягне 3% ВВП (те ж Мінекономіки переглянуло свій прогноз на 2021 рік із 4 до 3%), тобто українська економіка навіть не повернеться на рівень 2019 року, адже в 2020 році українська економіка провалилася 2020 року, як уже було сказано, на мінус 4%.

Так і рухаємося сходами, які ведуть не вгору, а вниз. За максимального доларового ВВП.

Першоджерело.