Паніка з елементами обману. Як від українців приховують провал підготовки до опалювального сезону

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з лютого 2022 року Нафтогаз почне імпортувати газ у межах підготовки до наступного опалювального сезону.

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У найхолодніший місяць року, за дефіциту газу в 1,5-2 млрд м3 на ПОТОЧНИЙ опалювальний сезон, за максимальних цін на газ — Нафтогаз планує імпортувати газ для НАСТУПНОГО опалювального сезону?

Так, Штірліц ніколи не був так близько до провалу.

Насправді, Шмигаль такими формулюваннями намагається приховати провал підготовки до поточного опалювального сезону і той факт, що газу в газосховищах та власного видобутку для нормального проходження опалювального сезону — не вистачає.

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Загалом у лютому-березні Нафтогаз планує імпортувати 600 млн м3. За ціною 1000 доларів за тисячу м3, сума закупівлі складе 600 млн доларів.

Але 300 млн м3 на місяць — це мізер, якого в холодні дні вистачить на півтора дні споживання. Насправді дефіцит газу на цей опалювальний сезон становить близько 1,5-2 млрд м3, якщо не більше. Газ треба було закуповувати навесні/початку літа минулого року, коли він коштував 200-300 доларів за тисячу м3.

Всі ці дії влади схожі на паніку з елементами обману — через провал до опалювального сезону імпортуємо газ за будь-яку ціну, але говоримо, що вже готуємося до наступного.

До речі, віртуальний реверс, який використовується для імпорту газу, може і не допомогти, тому що він має обмежену пропускну спроможність, а у разі обмеження обсягів транзиту російського газу через Україну може взагалі обнулитися, тому що просто не буде в наявності фізичних обсягів газу для віртуального реверсу.

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Що у результаті. З урахуванням того, що при зниженні обсягів газу у сховищах відбір газу знижується (відбір становить 1% від обсягу газу у сховищах — наразі 120 млн м3 на добу) та низького видобутку власного газу (55 млн м3), а в холодну пору споживання може сягати 200 млн м3 на добу — можуть розпочатися обмеження поставок газу спочатку промисловим підприємствам, потім комунальним і, зрештою, населенню.

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