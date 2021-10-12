Когда выбивать чек. Что не так с порядком фискализации расчетов с помощью банковской карты

Вначале — сказка. О том, как Волк ел только морковь . Как вы понимаете, сказка-ложь, но в ней содержится весьма прозрачный намек.

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Итак, действующие персонажи:

Лев, Царь зверей – Министерство финансов Украины

Волк – Государственная налоговая служба

Лиса – Национальный банк Украины

Сова – вымышленный собирательный образ, отражающий внутренний диалог

Заяц – рядовой налогоплательщик

Волк, главный любитель и ключевой поставщик свежего мяса Царю зверей и администрации леса, действующий в рамках и полномочиях, определенных законами леса, недавно пережил стресс.

Издал Царь зверей новый указ о легализации деятельности зайцев на территории леса. Указ содержал не только порядок легализации выручки зайцев, но также новые правила работы Волка при администрировании заячьей деятельности.

За умными формулировками скрывалась вот такая суть: "Волк теперь ест только морковь". Читал Волк эти нормы и плевался.

"Я — мясоедное животное, — размышлял Волк, — плюс у меня план по мясу для вышестоящих. По новому указу у меня право собирать только морковь. А обязанность – поставлять мясо. Что они там себе думают?!"

— Видишь ли, Волк, много претензий от зайцев. Справедливость должна быть восстановлена, поэтому права зайцев мы расширили, а твои сократили. Мясо привезешь как обычно, но действуй в рамках закона, — строго сказал Лев.

Волчара пошел с жалобой к Лисе:

— Что вы там все принимаете в администрации? Отвар коры дуба? План по мясу надо выполнить морковью, но принести мясо? Что я жрать-то буду с вашими указами?

Лиса повела бровью:

— Пока не знаем, как помочь. Наше дело –утвердить описание: что такое мясо и что такое морковь. Можем обтекаемо написать, хочешь? И, конечно же, разъясним, что мы не вмешиваемся в твои Волчьи дела.

"Стерва, — подумал Волчара, — всегда съезжает. Не ей мясо зубами рвать, только о себе и думает".

Волк не спал всю ночь, и от голода, и от страха. Размышлял он о том, почему всякая невыполнимая чертовщина – это его задача, и как он в это влип и нельзя ли уволиться. Но утро вечера мудренее, и утром он надумал спросить мудрого совета Совы. Все-таки у нее высшее образование в сфере права.

— Морковь, — неспешно начала Сова, — это не то, что является морковью в реальности. Морковь — это то, что можно идентифицировать как морковь в рамках закона, опираясь на ее признаки и рассуждая логически. Хоть и формально. Тому, кто ищет мясо, оно должно соответствовать признакам моркови, — глубокомысленно изрекла Сова и повернула голову в сторону, дав понять, что беседа окончена.

"Хитрая птица дело говорит", подумал Волк. И стал собирать документы для визитов к зайцам.

В первую неделю проверок заячьего бизнеса Волк собрал рекордный объем мяса. Зайцы выли. Те, кому была дорога шкура, прятались. Некоторые строчили запросы на Царя зверей и ставили Лису в копию, с просьбой разъяснить, почему при установленном порядке сбора моркови по-прежнему лес теряет живых зайцев. Ответы следовали строго по протоколу: сфера действия закона определена, полномочия Волка ограничены, но при этом Волк сам определяет, что есть мясо и что есть морковь. Обгладывая очередную мясную тушку, Волк читал жалобы на себя, которые ему передала администрация леса, и думал о том, что бюрократия – великая Волчья сила.

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— Морковь без документов – мясо! – отписал Волк в своих возражениях. — И фото не аргумент. Изъять в двойном размере! Или в тройном. На каждую товарную позицию должен быть код, документы от поставщика, и фискальный чек.

— Так мы сами все выращиваем, какие документы? – кричали зайцы.

— Не знаю какие, но если нет – штраф.

Вот так и состоялась реформа по легализации деятельности зайцев на территории леса. Из года в год бюджет леса по поступлениям только перевыполнялся.

Вот такая сказка не без намека. А теперь, отбросив аллегории в сторону, перейдем к суровой правде жизни.

Анализируя законодательство о кассовой дисциплине, мы наблюдаем ситуацию, при которой однозначно не урегулированы определенные процессы и процедуры фискализации операций. Что, безусловно, приводит к вольной интерпретации налоговыми органами порядка соблюдения кассовой дисциплины субъектами хозяйствования.

Позиция контролирующих органов видится нам как "не знаем, как правильно, но не так, как вы делаете", при этом ни Минфин, ни Нацбанк не участвуют в разрешении ими же созданной ситуации.

Самым спорным вопросом является порядок фискализации расчетов с помощью банковской карты.

В чем суть проблемы?

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Пункт первый. Требуется РРО или нет?

Безналичная расчетная операция, которая выполнена с использованием банковской карты, требует фискализации, то есть покупатель должен получить фискальный чек.

Но платежи с использованием банковских карт проходят по-разному. Их можно разделить на два больших сегмента: оплата с банковского счета и оплата через небанковский платежный сервис. Платежи, которые проведены клиентом через банк, даже если это мобильный сервис дистанционного банковского обслуживания (проще говоря, с IBAN наIBAN), через РРО не проводятся. А вот те переводы, которые оплачены через "небанк", требуют оформления фискального чека покупателю.

При этом ГНС легкой рукой отбросила из процедур фискализации всю сферу услуг, так как , по их мнению, "место поставки услуг не определено". Неплохо, конечно, но в чем разница с товарами, которые продаются с доставкой? И как быть с международным эквайрингом, если платеж приходит из США, Европы или Азии с конвертацией? Что, тоже пробивать чек? К сожалению или к счастью, эту тему пока никто не поднимает ;) но это точно стоит прояснить.

Пункт второй. Когда выбивать чек?

Вся суть законодательства о кассовой дисциплине сводится к тому, что чек выдается покупателю, который совершил покупку, в момент оплаты товара или услуги. Не на следующий день, не через неделю, не общей суммой с другими продажами, а именно в момент оплаты, одновременно с моментом расчетов. Чек, который выбит по РРО в другое время, — это какой-то другой чек на другую операцию.

Тем не менее, интернет переполнен разъяснениями из области "если клиент оплатил ночью, выбейте чек на следующий день".

Нет, друзья мои. Есть лишь один способ выполнить эту норму закона: интеграция интернет-магазина с программным РРО. Только и только в этом случае покупатель, который оплатил заказ на сайте, может получить на е-мейл свой электронный фискальный расчетный документ.

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Следуя рекомендациям налоговым органов, выходит, что нам следует выбивать чек без расчетной операции, в каком-то рандомном размере и даже другой датой, нежели прошла оплата. В бухгалтерском учете это вещь недопустимая, документ создается всегда на основании фактической операции, в момент ее осуществления или сразу после нее. С таким подходом к фискализации расчетов о достоверности учета речь идти не может, в том числе и в части НДС, или единого налога, и т.п. Фискальный чек либо выдается в момент оплаты — либо никогда.

Введение обязанности использовать РРО для всех субъектов, в том числе малых предпринимателей, должно сопровождаться таким законодательством, которое позволяет прямо и просто понимать и выполнять нормы закона. Всеми, налоговыми органами в том числе. Сейчас это не так.

В свою очередь, мы не видим способов защитить интересы налогоплательщиков, кроме как публично вскрыть аномальную ситуацию на уровне законодательного регулирования в сфере применения РРО.

Итого, в сухом остатке, мы попробовали сделать резюме из всех законодательных актов и разъяснений к ним в виде таблицы.