Ищете работу в Европе? Играйте на повышение!
Многие граждане Украины сейчас оказались в непростой ситуации – они за границей, и им нужна работа. Попробую предоставить несколько советов, которые пригодятся тем, кто собирается трудоустроиться в Европе.
Мы . Мы из Украины
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Поскольку у меня часто спрашивают совета, что делать за границей, как устроиться на работу и как ее искать (не знаю, почему, может, просто нужен чей-то совет), то попробую обобщить свои личные рекомендации по таким поискам.
1. Считайте свой бюджет на жизнь
Если вы продаете свое время за деньги, то рассчитайте аренду жилья, питание, одежду, другие нужды. Произведите два расчета: минимальный и оптимальный уровень жизни. Ориентируйтесь на оптимальный, потому что вы не сможете долгое время отказывать в себе во многих вещах, например, платном медицинском обслуживании, спортзале или алкоголе. Например, путем таких расчетов вы получили сумму 3800 евро в месяц (сумма условная), или же меньшая сумма и к ней – уже имеющееся обеспечение проживанием/питанием. Это и есть ваша ожидаемая зарплата.
2. Играйте на повышение, а не на понижение
"Ну кто меня возьмет, я не знаю языка, у меня нет опыта", — это ограничительное состояние ума. Вы сами себя ограничиваете. Вы не знаете реального состояния вакансий или рынка труда. Берите для начала не самую низкую, а самую высокую позицию для резюме. Делайте акцент на опыте – управлении, учете, продажах, маркетинге. Не знаете местного языка – зато английский же вы выучили! Успеете еще понизить ожидания.
3. Найдите местный центр занятости
Вам обязательно следует туда пойти. Во-первых, для украинцев там есть какие-либо программы помощи, в Барселоне, например, "Барселона Активия". Суть их сервиса – помощь в составлении качественного и конкурентоспособного резюме (это важно!). Кроме того, они вас регистрируют как безработного, и вы сможете пройти какое-нибудь обучение для переквалификации. На хорошем уровне, не мусор, поверьте.
4. Сайты поиска работы
Я напишу те, которые нашла, хотя я не ищу работу, но мне нужно было сориентироваться в стоимости отдельных специалистов. Это ссылки испанские, но порталы международные:
https://es.jobrapido.com/
https://es.talent.com/
https://es.indeed.com/
5. Работа "по знакомству" через "своих"
Разочарую вас. На мой взгляд, "свои" здесь собираются своих же просто использовать. Вообще, у меня не очень хорошие отзывы о такой "помощи". Вакансии, которые предлагают "свои" – с оплатой значительно ниже рынка. Ниже даже местной минималки. Собственно, люди, которые ищут работу через "своих", от такого уровня оплаты деморализуются и соглашаются, на что угодно. Не забывайте о пункте 1.
6. Если вы влипли в неприятности
Разное бывает, я читала в группе поддержки украинцев в Испании, что людей куда-то отвезли в принимающую семью, проживание бесплатное, но их заставляют работать каждый день на плантациях. Языка люди не знают, в полицию позвонить – не знают, что сказать. Что я увидела по региону в Испании — здесь действительно есть плантации.
Опять же, что бы я сделала.
- Я бы звонила сначала в посольство или консульство Украины в Испании. Оставила бы информацию о том, где я нахожусь.
- Во-вторых, все-таки через переводчика написала бы обращение в полицию.
- В-третьих, в европейских странах есть даже горячие линии полиции по вопросам торговли людьми.
Защищайте себя, нет безнадежных ситуаций!Важно