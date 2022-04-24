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Поскольку у меня часто спрашивают совета, что делать за границей, как устроиться на работу и как ее искать (не знаю, почему, может, просто нужен чей-то совет), то попробую обобщить свои личные рекомендации по таким поискам.

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1. Считайте свой бюджет на жизнь

Если вы продаете свое время за деньги, то рассчитайте аренду жилья, питание, одежду, другие нужды. Произведите два расчета: минимальный и оптимальный уровень жизни. Ориентируйтесь на оптимальный, потому что вы не сможете долгое время отказывать в себе во многих вещах, например, платном медицинском обслуживании, спортзале или алкоголе. Например, путем таких расчетов вы получили сумму 3800 евро в месяц (сумма условная), или же меньшая сумма и к ней – уже имеющееся обеспечение проживанием/питанием. Это и есть ваша ожидаемая зарплата.

2. Играйте на повышение, а не на понижение

"Ну кто меня возьмет, я не знаю языка, у меня нет опыта", — это ограничительное состояние ума. Вы сами себя ограничиваете. Вы не знаете реального состояния вакансий или рынка труда. Берите для начала не самую низкую, а самую высокую позицию для резюме. Делайте акцент на опыте – управлении, учете, продажах, маркетинге. Не знаете местного языка – зато английский же вы выучили! Успеете еще понизить ожидания.

3. Найдите местный центр занятости

Вам обязательно следует туда пойти. Во-первых, для украинцев там есть какие-либо программы помощи, в Барселоне, например, "Барселона Активия". Суть их сервиса – помощь в составлении качественного и конкурентоспособного резюме (это важно!). Кроме того, они вас регистрируют как безработного, и вы сможете пройти какое-нибудь обучение для переквалификации. На хорошем уровне, не мусор, поверьте.

4. Сайты поиска работы

Я напишу те, которые нашла, хотя я не ищу работу, но мне нужно было сориентироваться в стоимости отдельных специалистов. Это ссылки испанские, но порталы международные:

https://es.jobrapido.com/

https://es.talent.com/

https://es.indeed.com/

5. Работа "по знакомству" через "своих"

Разочарую вас. На мой взгляд, "свои" здесь собираются своих же просто использовать. Вообще, у меня не очень хорошие отзывы о такой "помощи". Вакансии, которые предлагают "свои" – с оплатой значительно ниже рынка. Ниже даже местной минималки. Собственно, люди, которые ищут работу через "своих", от такого уровня оплаты деморализуются и соглашаются, на что угодно. Не забывайте о пункте 1.

[ + – ] В странах Европы есть горячие линии полиции по вопросам торговли людьми

6. Если вы влипли в неприятности

Разное бывает, я читала в группе поддержки украинцев в Испании, что людей куда-то отвезли в принимающую семью, проживание бесплатное, но их заставляют работать каждый день на плантациях. Языка люди не знают, в полицию позвонить – не знают, что сказать. Что я увидела по региону в Испании — здесь действительно есть плантации.

Опять же, что бы я сделала.

Я бы звонила сначала в посольство или консульство Украины в Испании. Оставила бы информацию о том, где я нахожусь. Во-вторых, все-таки через переводчика написала бы обращение в полицию. В-третьих, в европейских странах есть даже горячие линии полиции по вопросам торговли людьми.

Защищайте себя, нет безнадежных ситуаций!

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