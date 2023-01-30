Блокування ПДВ-накладних. В Україні йде справжня війна за податки

Related video

Система моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР), яка у автоматичному режимі "вишукує" підозрілі операції платників ПДВ та "запобігає" їх проведенню шляхом блокування податкової накладної, вразила усіх своєю ефективністю. Адже при величезному падінні економіки, втратах підприємств, ПДВ в Україні надходить до держбюджету зі значним перевиконанням плану.

Чому все так складно з ПДВ?

Як зазначає у своїх інтерв’ю Голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данил Гетманцев, показник зростання надходжень ПДВ порівняно з минулим роком зріс майже в 1,4 рази, або на 58,1 млрд грн — до 213,9 млрд грн. Це також на 19,1%, або 34,3 млрд грн, більше за індикативний план.

Чи означає це, що платники податків так збагатіли? Ні, ріст показників виконання та перевиконання сплати ПДВ — це, без сумніву, заслуга СМКОР. Просто система "розпізнала" трішки більше підозрілих операцій. Але за той час податкова виграла битву за податки, хоч і тимчасово. Адже платник ПДВ, у якого зупинена реєстрація податкової накладної, все ще повинен відобразити таку накладну у звітності і сплатити ПДВ. Як і його покупець, який не отримав право на податковий кредит в цьому періоді.

Довести упередженість системи неможливо

Є такий жарт про бухгалтерів, які не можуть пояснити дані у складеній ними звітності, тому що "програма сама так порахувала". Власне, цю тезу використовує зараз Мінфін і податкова: система сама так спрацювала. Але будь-яку програму запускають люди, які мають право "трішки підправити" критерії ризиковості платників ПДВ для підвищення ефективності. Критерії постійно змінюють нібито з причини адаптації зловмисників до алгоритмів. Отже, практично неможливо довести, що систему "підкручують" люди, чиї преміальні залежать від виконання плану з надходжень до бюджету.

Ручне підкручування критеріїв ризиковості СМКОРу нікуди не поділося, і на цю кнопку знову тиснуть при першій необхідності

Восени 2022 року "підкрутили" надто сильно. Це й зрозуміло, адже четвертий квартал є вирішальним з точки зору наповнення бюджету, закривається бюджет року, складного року, і цю "чорну діру" у бюджеті слід зменшити. В результаті у блокування податкових накладних потрапили й ті суб’єкти, які не підпадали під жодні критерії ризиковості.

Важливо

Не знижувати податки, скасувати мораторій на перевірки бізнесу: що Україна пообіцяла МВФ

Сплеск обурення виявився надто помітним: і у пресі, і у соцмережах бізнес-спільнота скаржилася на свавілля податківців. Тому критерії трішки відкрутили назад, діючи за принципом "купи козу — продай козу". Податкові накладні все ще блокують, але не так жорстко. Слід розуміти, що ручне підкручування критеріїв ризиковості нікуди не ділося, і цю кнопку знову тиснутимуть при першій ліпшій потребі.

Чи можна уникнути блокування податкових накладних

Нажаль, уникнути блокування неможливо. Точні критерії для блокування податкових невідомі, оскільки при оприлюдненні усіх ризиків будуть шанси їх обходити. Загальна рекомендація від податкових органів звучить як глузування: працюйте "в білу" і ваші податкові накладні не зупинятимуть. Виходить, що всі платники ПДВ, накладні яких були зупинені, просто недостатньо білі.

Дозволю собі дати практичну пораду тим платникам ПДВ, які адекватно оцінюють ситуацію. Працювати слід з розрахунку на те, що блокування податкових накладних не уникнути, що ваші податкові накладні, скоріше, будуть заблоковані, ніж зареєстровані. Слід забезпечити роботу таким чином, щоб був персонал, який на постійній основі буде займатися написанням пояснень, скарг, копіюванням і завірянням документів, описом діяльності підприємства і збиранням доказів, що ви "не верблюд".

[ + – ] Працювати слід з розрахунку на те, що блокування податкових накладних не уникнути, що ваші податкові накладні, скоріше, будуть заблоковані, ніж зареєстровані Фото: Pixabay

Це означає розширення штату бухгалтерів, аудиторів, юристів, тому що блокування податкової накладної є фактично невиїзною позаплановою перевіркою. І платники ПДВ в Україні зараз працюють у режимі нон-стоп перевірок. Можу сказати, що це надзвичайно складно і дорого для платників податків. І дуже неприємно психологічно, враховуючи, що заробляти гроші, як у довоєнний час, вдається небагатьом. Але війна за податки йде — справжня і дуже жорстка.