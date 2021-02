Супутниковий інтернет-провайдер Ілона Маска Starlink почав обслуговувати користувачів Європи

Замовлення на підключення виконуються в порядку черги. Вартість комплекту Starlink — 499 доларів, місячна абонентська плата — 90 доларів. Протестувати послуги провайдера вже можуть жителі Великобританії.

Ракети-носії компанії Ілона Маска SpaceX уже відправили на низьку навколоземну орбіту 1 085 із більш ніж 4 400 супутників Starlink, мета яких — забезпечення доступом високошвидкісного інтернету віддалених регіонів, місцевостей і громад. Якщо вірити звіту, поданого SpaceX до Федеральної комісії зі зв'язку США, на сьогоднішній день учасниками бета-версії проекту вже є 10 тисяч осіб. Усього заявки на участь відправили 700 тисяч осіб. Замовлення на підключення виконуються в порядку черги.

Стадія публічного бета-тестування проекту почалася ще наприкінці жовтня 2020 року, вона отримала назву "Better Than Nothing Beta". При замовленні послуг користувачі надсилають комплект необхідного обладнання за 499 доларів, в який входять термінал, кріплення і Wi-Fi-маршрутизатор. Абонентська плата на місяць становить 99 доларів.

Під час бета-тестування користувачі можуть очікувати швидкість від 50 до 150 Мбіт/с. Поки що в компанії говорять, що можливі затримки і навіть тимчасові відключення інтернету, але в міру запуску нових супутників та установки наземних станцій, швидкість передачі даних повинна поступово збільшуватися, а кількість затримок — зменшуватися.

Спочатку бета-тест обмежувалася північною частиною США та південною частиною Канади, але вже 20 січня SpaceX почала приймати заявки на підключення з більшої частини території Канади і Великобританії.

Поки що проект Starlink є збитковим, але Ілон Маск вважає, що через декілька років, коли кількість користувачів значно збільшиться, його можна буде відокремити від SpaceX і вивести на IPO.

Нещодавно стало відомо, що Ілон Маск запланував тестування інтернету Starlink в Європі на лютий 2021 року. Він сподівається, що до зазначеного терміну отримає дозвіл від європейських регуляторів і нарешті зможе запустити публічний бета-тестування в Європі. Також у гендиректора SpaceX є амбітні плани забезпечити інтернет-з'єднання на Марсі для майбутніх колоній.