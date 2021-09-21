"Космос - это сложно": Илон Маск сообщил, что Starlink скоро будет доступен всем

Полноценное использование спутникового интернета от SpaceX ограничивается как законами физики, так и законами государств.

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter о том, что спутниковый Интернет Starlink завершает бета-тестирование в следующем месяце. Это означает, что уже концу этого года количество пользователей Starlink резко возрастет.

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Ранее Маск сообщал, что завершение бета-версии запланировано на август этого года, а также утверждал, что в течение первого года сервис привлечет более 500 тыс. пользователей. Однако сервис по-прежнему находится в бета-версии и обслуживает около 100 тыс. терминалов.

Производительность высокоскоростного Интернета Starlink пока несколько нестабильна. Для обеспечения надежности соединения необходимо решить ряд задач чисто физического характера. Например, использование спутникового Интернета подойдет пользователям, проживающим вдали от крупных городов, но в то же время леса вблизи сел могут представлять проблему для стабильной работы.

Однако помимо проблем физических существуют проблемы географические, чтобы внедрить сервис в той или иной стране, компании необходимо получить разрешения регулирующих органов в каждом географическом регионе. В настоящее время компания имеет лицензию только в 17-ти странах Европы и Америки вместе взятых, где она предлагает публичную бета-версию.

Также для обеспечения стабильности Starlink необходимо запустить 12 тыс. спутников, а для доступа к сети в любой точке планеты необходимо около 30 тыс. спутников. На сегодняшний день на орбите находится 1,8 тыс. спутников Starlink. Как сообщает издание Interesting Engineering, Маск известен тем, что устанавливает чрезвычайно амбициозные сроки и совсем не соблюдает их. Поэтому, даже если бета-версия Starlink будет перенесена на несколько месяцев, это не станет неожиданностью.

Напомним, что Starlink рассчитывает начать предоставление услуг на коммерческой основе. Месячная абонплата для пользователей спутникового интернета составит в $99, а антенна и роутер вместе стоят $499.

В Украине интернет Илона Маска может появиться в следующем году. Забронировать услугу можно уже сейчас за $99