Вместо GPS: спутники Starlink Илона Маска научились отслеживать устройства на Земле

Технология устанавливает местоположение с точностью до 8 метров, спутниковые сигналы при этом расшифровывать не нужно. Эксперты считают ее более безопасной.

Американские инженеры заставили космические спутники проекта Starlink отслеживать объекты на поверхности Земли, подобно cистеме глобального позиционирования (GPS). Об этом пишет сайт Университета штата Огайо.

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Ученые из этого учебного заведения первыми в истории использовали систему Starlink без помощи со стороны компании SpaceX, основанной Илоном Маском. По словам исследователей, они руководствовались информацией о передвижением и местоположением спутников, но не имели доступа к передаваемым данным.

"Эти сигналы неизвестны и не предназначены для позиционирования или навигации. Тем не менее, при правильном использовании можно оценить точное положение наземного стационарного приемника или мобильного транспортного средства", — отметили авторы в превью на сайте Института навигации.

Специалисты использовали структуру, которую назвали "когнитивной оппортунистической навигацией". При помощи программной платформы (фреймворка) они смогли получить неизвестные сигналы Starlink и отследить их доплеровский сдвиг — перемещение наблюдателя относительно источника, чтобы определить расположение приемника.

Проследив за шести спутниками, они "обнаружили" заранее установленную антенну с точностью около 8 метров. Стоит отметить, что cовременная технология GPS определяет местоположение объекта в пределах 0,3-5 метров. По словам ученых, ранее они использовали похожие методы с другими группами спутников на низкой орбите Земли, однако их точность оказалась в разы ниже — около 23 метров.

"Мы перехватили сигнал, а затем разработали сложные алгоритмы для определения нашего местоположения и показали, что он работает с большой точностью", — объяснил Зак Кассас, директор Центра исследований автоматизированных транспортных средств с мультимодальной гарантированной навигацией (CARMEN) при Университете Огайо.

Сейчас проект Starlink представлен примерно 1700 спутниками, которые вращаются примерно в 1200 км над поверхностью планеты. В конечном итоге компания SpaceX планирует запустить на орбиту более 40 тысяч спутников. Зак Кассас уверяет, что с ростом количества аппаратов будет увеличиваться и точность их метода геолокации. В скором будущем люди смогут эффективно использовать спутники Starlink не только для доступа к Интернету, но и в качестве альтернативной системы навигации.

Ученый не исключает, что новая технология станет более надежной, чем GPS. Спутники последней находятся дальше от Земли, а потому их сигналы ощутимо слабее и более чувствительны к помехам. GPS существует уже более 30 лет и широко используется разработчиками электронных устройств по всему миру, но программное обеспечение с открытым кодом делает систему уязвимой для кибератак.

В частности, злоумышленники могут полностью отключить навигационные сигналы для самолетов и других транспортных средств, а также без особого труда отследить их местоположение и маршруты. SpaceX же до сих пор не раскрывала сигналы системы Starlink ни правительствам, ни частным исследователям, что эксперты называют весомым преимуществом.

"Важная загвоздка в том, что мы не "подслушиваем" то, что передается по этим спутникам. Мы изучили сигналы достаточно хорошо, чтобы использовать их в целях навигации", — подчеркнул Зак Кассас.

Ранее Илон Маск заявил, что вскоре спутниковый Интернет Starlink будет доступен всем. По его словам, SpaceX уже заканчивают бета-тестирование, однако полноценное внедрение тормозят законы физики и законодательство отдельных стран.