5G прямо с орбиты. Verizon и Amazon объединились против интернета Starlink Илона Маска

Партнеры обещают запустить более 3 тыс. спутников, которые будут раздавать Интернет в самые отдаленные регионы.

Американские компании Verizon и Amazon заключили партерское соглашение для расширения мобильной интернет-сети 5G и 4G LTE в ответ на запуск спутников Starlink. Подробности Verizon опубликовала в пресс-релизе на официальном сайте.

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IT-гиганты запускают Project Kuiper, названный в честь пояса Койпера — кольца, состоящего из так называемых малых тел, и находящегося на краю Солнечной системы. Они планируют вывести на низкую околоземную орбиту (low Earth orbit, или LEO) 3236 спутников, которые будут обеспечивать доступ к Интернету в удаленных районах Земли, в первую очередь, в сельской местности. Мобильный оператор Verizon предоставит свои беспроводные технологии, а компания Amazon — спутники Amazon Kuiper, чтобы обеспечить улучшенное покрытие широкополосной связи и новые возможности для подключения клиентов.

Сделка может оказаться очень полезной для Verizon, ведь позволит развивать 5G и 4G инфраструктуру без привязки к оптоволоконным сетям. Мобильный оператор сможет выполнить свое обещание о предоставлении 5G-покрытия, которое он запустил первым во всем мире, но с тех пор значительно уступил позиции T-Mobile.

[ + – ] Спутники Starlink Фото: starwalk.space

Федеральная комиссия по связи США разрешила Amazon вывести примерно 3200 спутников, обязав запустить половину из них к 2026 году, остальное — к 2029 году. Как утверждает компания, спутниковый Интернет заработает, как только на орбите окажутся 578 аппаратов. Amazon также заявила о планах инвестировать в Project Kuiper $10 млрд и подписании важного контракта с United Launch Alliance о девяти орбитальных миссиях.

Поначалу партнеры сосредоточатся на расширении покрытия Verizon с использованием решений для транзитных сетей сотовой связи от Project Kuiper. Параллельно инженеры разрабатывают технические требования, а также конструируют специальные антенны.

Как отмечает сайт Interesting Engineering, Amazon наняла ряд бывших сотрудников Facebook. Ей потребуются любые средства, чтобы составить достойную конкуренцию SpaceX и ее проекту Starlink, особенно с учетом того, что их основатель Илон Маск заработал $36 миллионов за сутки после того, как рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн.

Ранее писали, что спутники Starlink заставили отслеживать устройства на Земле с точностью до 8 метров. Группа ученых предложила использовать сигналы спутников SpaceX в качестве альтернативы устаревающей системе глобального позиционирования GPS. Им не нужно расшифровывать сами сигналы, достаточно лишь уловить их при помощи специального оборудования.