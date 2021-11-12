Легче и мощнее. SpaceX выпустила квадратную "тарелку" для спутникового Интернета Starlink

Цена оборудования по прежнему составляет $500, однако клиентам придется дополнительно купить адаптер для подключения Wi-Fi.

Компания SpaceX Илона Маска сделала квадратные антенны для спутникового Интернета Starlink. Подробности стали известны порталу The Verge.

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SpaceX представила обещанное второе поколение оборудования, в том числе "тарелку". По словам разработчиков, помимо новой формы, они сделали антенну гораздо легче предшественников — вес снизился с 7 до 4 кг. Круглая модель имела диаметр 58,9 см, а квадратная обладает габаритами 50х30 см, то есть, стала чуть компактнее, вероятно, это упростит массовое производство, полагает СМИ.

В новом руководстве по установке SpaceX показала новые типы креплений, включая длинный вертикальный столб, который пользователи могут просто воткнуть в землю во дворе своих домов. Авторы отметили, что этот вариант "требует копания".

Фирменному модему также придали квадратную форму и сделали его водонепроницаемым. Он получил новый маршрутизатор MU-MIMO 3x3, способные передавать данные по 3-м каналам одновременно на 3 устройства. Стоит отметить, что в первая версия поддерживала лишь 2 канала. В то же время, новая модель не имеет встроенного разъема LAN (RJ-45) — для подключения стороннего Wi-Fi-роутера SpaceX предлагает купить в онлайн-магазине специальный адаптер. Разъем питания у модема встроенный.

Производители предупреждают, что при слишком холодной или жаркой погоде производительность сети может немного уменьшиться. Роутер и блоки питания — от 0 до +30 градусов по Цельсию в помещениях. Компания указывает, что при экстремально низких или высоких температурах производительность сети может немного снижаться.

[ + – ] Сравнение антенн Starlink первого и второго поколений

Пусть антенна стала меньше, стоимость комплекта не изменилась и по прежнему составляет $500. Его уже можно заказать в США, хотя SpaceX не уточняет сроки доставки. 10 ноября Федеральная комиссия по связи выдала компании разрешение на использование квадратных "тарелок".

"Оборудование, которое у нас появится позже в этом году, будет стоить примерно на 50% меньше наших текущих пользовательских терминалов", — сказала президент SpaceX Гвин Шотвелл во время обсуждения на ежегодной космической конференции Space Symposium.

Как пишет The Verge, изначально себестоимость каждой "тарелки" Starlink составляла $3 тыс., и компания продавала их пользователям в убыток. В апреле Гвин Шотвелл заявила, что SpaceX смогла сократить это число примерно до $1,3 тыс.

Starlink — это космический проект SpaceX, который предусматривает запуск а низкую околоземную орбиту почти 12 тыс. спутников, которые обеспечит широкополосное интернет-покрытие, в том числе в отдаленных и сельских районах, где отсутствует традиционная интернет-инфраструктура. Для подключения клиентам необходимо установить антенну на открытом месте с постоянным обзором неба.

Ранее стало известно, что Starlink откладывает подключение клиентов к спутниковому Интернету. Пользователи уточнили свое местоположение на карте и обнаружили, что дата изменилась с 2021 на 2022 или 2023 годы.

Писали также, что Verizon и Amazon составят конкуренцию космичеcкому интернету Starlink. Американские компании решили запустить на орбиту собственные спутники, которые будут раздавать 5G-сеть.