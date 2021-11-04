Starlink откладывает подключение клиентов к спутниковому Интернету на несколько лет

Многим подключение перенесли на 2022-й и даже на 2023 год лишь потому, что пользователи решили уточнить свое местоположение на картах Google.

SpaceX уже запустила тысячи спутников для раздачи сети и в феврале начала принимать предварительные заказы. На прошлой неделе проект Starlink внес изменения на свой официальный сайт в честь окончания бета-теста. Изменения коснулись интерактивной цифровой карты, поэтому разработчики призвали проверить и указать более точное расположение домов, куда будут направлять спутниковые сигналы. Однако во многих случаях уточнение привело к изменению даты. Об этом сообщает издание Ars Technica.

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Американец по имени Брэд в электронном письме рассказал журналистам, что заказал установку оборудования Starlink еще зимой, сразу же после открытия предзаказов. В его учетной записи все это время была указано подключение в конце 2021 года, однако после перемещения маркера локации с улицы на здание обслуживание перенесли на средину 2023 года.

На днях пользователь заметил, что компания добавила карту с пометкой: "Проверьте свой адрес, имя и местоположение обслуживания для точности". Брэд подчеркнул, что изначально указал правильный адрес, однако сервис разместил отметку в неправильном месте.

А один пользователь Reddit сообщил, что переместил отметку с подъездной дороги непосредственно на свой дом — и сервис перенес подключение широкополосной связи на 2022-2023 годы. По словам пользователя, разница в расстоянии составляет около 0,5 км.

"Мне сказали проверить адрес, но не сказали, что это повлияет на мой предварительный заказ!", — возмутился автор.

По данным Ars Technica, в похожую ситуацию попали и другие люди, так один из них переместил отметку на карте на несколько метров, и дата доставки сместилась с 2021 до конца 2022 года. Пользователь написал в службу поддержки Starlink и надеется, что перенос окажется результатом сбоя на сайте.

"Если вы уже сделали предварительный заказ, НЕ обновляйте адрес службы поддержки. Не двигайте маленький маркер карты, никак не меняйте свое местоположение! Это переместит вас в конец очереди!", — предупредил один из бета-тестеров Starlink в соцсети. — "Если Google Maps ошибается, оставьте это в покое. Starlink по-прежнему будет работать. Я нахожусь в миле от того места, которое указано в качестве моей локации на картах Google, и у меня по-прежнему отличный сервис".

Недавно SpaceX перенесла ожидаемые сроки отгрузки новых заказов Starlink до конца 2022 или начала 2023 года в некоторых частях США. Судя по отчетам пользователей, даже незначительный перенос местоположения изменяет дату доставки на одну из более поздних, которые применяются к новым заказам. Отдельно SpaceX на прошлой неделе предупредила, что нехватка микросхем влияет на способность выполнять заказы.

Один из пользователей Reddit предположил, что даты выполнения заказов в 2021 году уже были неправильными, однако не обновлялись до взаимодействия клиентов с картой:

"Сегодняшний статус может быть одинаковым для всех в вашей ячейке (то есть в регионе). Может случиться так, что никто в вашей ячейке на самом деле не "конец 2021 года", а вы все находитесь в промежутке "с начала до середины 2022 года" или "с начала 2023 года", они просто не сказали вам, пока вы не переместили маркер".

Ранее писали, что SpaceX отправляет спутники с лазерами для космического интернета Starlink. Им пришлось отложить запланированный запуск, чтобы подготовить новое оборудование.

Verizon и Amazon объединились против интернета Starlink Илона Маска. Американские компании готовятся запустить спутники, чтобы раздавать 5G прямо с орбиты Земли.