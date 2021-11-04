Starlink відкладає підключення клієнтів до супутникового інтернету на кілька років

Багатьом підключення перенесли на 2022-й і навіть на 2023 лише тому, що користувачі вирішили уточнити своє місцеперебування на картах Google.

SpaceX вже запустила тисячі супутників для роздачі мережі та в лютому почала приймати попередні замовлення. Минулого тижня проєкт Starlink вніс зміни на свій офіційний сайт на честь закінчення бета-тесту. Зміни торкнулися інтерактивної цифрової карти, тому розробники закликали перевірити та вказати точніше розташування будинків, куди надсилатимуть супутникові сигнали. Однак, у багатьох випадках уточнення призвело до зміни дати. Про це повідомляє видання Ars Technica.

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Американець на ім'я Бред в електронному листі розповів журналістам, що замовив встановлення обладнання Starlink ще взимку, одразу після відкриття передзамовлень. У його обліковому записі весь цей час було зазначено підключення наприкінці 2021 року, проте після переміщення маркера локації з вулиці на будинок обслуговування перенесли на середину 2023 року.

Днями користувач зауважив, що компанія додала картку з позначкою: "Перевірте свою адресу, ім'я та місце обслуговування для точності". Бред підкреслив, що спочатку вказав правильну адресу, проте сервіс розмістив позначку в неправильному місці.

А один користувач Reddit повідомив, що перемістив позначку з під'їзної дороги безпосередньо на свій будинок — і сервіс переніс підключення широкосмугового зв'язку на 2022-2023 роки. За словами користувача, різниця у відстані становить близько 0,5 км.

"Мені сказали перевірити адресу, але не сказали, що це вплине на моє попереднє замовлення!" — обурився автор.

За даними Ars Technica, у схожу ситуацію потрапили й інші люди, тому один із них перемістив позначку на карті на кілька метрів, і дата доставки змістилася з 2021 до кінця 2022 року. Користувач написав у службу підтримки Starlink та сподівається, що перенесення виявиться результатом збою на сайті.

"Якщо ви вже зробили попереднє замовлення, не оновлюйте адресу служби підтримки. Не рухайте маленький маркер карти, ніяк не змінюйте своє місце розташування! Це перемістить вас на кінець черги!", — попередив один із бета-тестерів Starlink у соцмережі. — "Якщо Google Maps помиляється, дайте спокій. Starlink як і раніше працюватиме. Я перебуваю в милі від того місця, яке вказано як моя локація на картах Google, і в мене як і раніше відмінний сервіс".

Нещодавно SpaceX перенесла очікувані терміни відвантаження нових замовлень Starlink до кінця 2022 або початку 2023 в деяких частинах США. Судячи зі звітів користувачів, навіть незначне перенесення розташування змінює дату доставки на одну з пізніших, що застосовуються до нових замовлень. Окремо SpaceX минулого тижня попередила, що нестача мікросхем впливає на здатність виконувати замовлення.

Один із користувачів Reddit припустив, що дати виконання замовлень у 2021 році вже були неправильними, проте не оновлювалися до взаємодії клієнтів із карткою:

"Сьогоднішній статус може бути однаковим для всіх у вашому осередку (тобто в регіоні). Може статися так, що ніхто у вашому осередку насправді не "кінець 2021 року", а ви всі перебуваєте в проміжку "з початку до середини 2022 року" або "з початку 2023 року", вони просто не сказали вам, поки ви не перемістили маркер".

Раніше писали, що SpaceX відправляє супутники з лазерами для космічного інтернету Starlink. Їм довелося відкласти запланований запуск, щоб підготувати нове обладнання.

Verizon та Amazon об'єдналися проти інтернету Starlink Ілона Маска. Американські компанії готуються запустити супутники, щоб роздавати 5G прямо з орбіти Землі.