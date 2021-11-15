Starlink получила 750 тыс. заявок на подключение спутникового Интернета

На данный момент пользователями спутниковой связи от Илона Маска являются 140 тыс. человек из 20-ти стран мира.

13 ноября компания SpaceX успешно развернула 53 спутника Starlink в рамках своего первого проекта для развертывания широкополосных сетей, который длился 2 месяца. По данным компании, все спутники были успешно выведены на низкую околоземную орбиту, где они присоединятся к остальной части группировки, сообщает издание spacenews.com.

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"Последняя миссия SpaceX свершилась благодаря уже 25-му по счету запуску ракеты Falcon 9 в 2021 году. Многие из этих миссий развернули широкополосные спутники Starlink для быстро расширяющейся группировки. На сегодняшний день SpaceX запустила более 1800 спутников для обеспечения глобального покрытия", — пишет СМИ.

Согласно презентации, поданной SpaceX в Федеральную комиссию по связи (FCC) 10 ноября, Starlink обслуживает около 140 тыс. пользователей в 20-ти странах. Издание сообщает, что в августе количество клиентов составляло около 100 тыс.

Компания заявила, что на данный момент получила более 750 тыс. "заказов по всему миру" на услугу спутникового Интернета. Однако дефицит кремния, возникший в результате пандемии, задерживает производство оборудования и влияет на способность компании выполнять заказы вовремя.

Также известно, что 10 ноября этого года FCC одобрила новую антенну Starlink, производство которой, по словам SpaceX, будет обходиться дешевле. Но на данный момент она тоже продается за $499 долларов, как и "тарелка" старого образца. Новая прямоугольная "тарелка" тоньше и легче своей круглой предшественницы. Подробнее об устройстве ві можете прочесть в этом материале.

Издание отмечает, что Project Kuiper Amazon "сильно отстает от оперативного развертывания Starlink". 1 ноября Amazon заявила, что планирует запустить два прототипа спутника для испытаний, которые пройдут в 4-ом квартале 2022 года.

Напомним, что генеральный директор SpaceX Илон Маск, выступая на Mobile World Congress, заявил, что себестоимость одной антенны составляет более $1 тыс., и что компания стремится снизить эту сумму примерно на $250 — $300. Операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл также ранее говорила о том, что компания стремится снизить затраты на производство пользовательских терминалов вдвое до конца 2021 года.

Ранее мы писали о том, что SpaceX не торопится подключать пользователей к своему Интернету. По крайней мере, система регистрации потенциальных юзеров переносит подключение на год или 2 в случае, если человек изменил данные о своей локации.