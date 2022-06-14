Новый проект Илона Маска. Ракета Starship будет выплевывать спутники Starlink, как конфеты (видео)

Глава SpaceX планирует использовать свою сверхтяжелую ракету, как дозатор конфет PEZ, чтобы размещать новое поколение спутников в космосе.

Илон Маск разместил в своем аккаунте в Twitter новую анимацию, на которой показано, как ракета Starship, стоимостью 216 млн долларов, выплевывает новое поколение спутников Starlink. Это процесс похож на выдачу сладостей дозатором конфет популярного бренда PEZ, сообщает Daily Mail.

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Английское издание пишет, что скорее всего, Илон Маск черпал вдохновение создавая свою сверхтяжелую ракету Starship у торговой марки PEZ. Эти сладости, которые состоят из механического дозатора-игрушки и конфет-пастилок, пользуются большой популярностью в мире.

[ + – ] Английское издание пишет, что скорее всего Илон Маск черпал вдохновение создавая свою сверхтяжелую ракету Starship у торговой марки PEZ. Эти сладости, которые состоят из механического дозатора-игрушки и конфет-пастилок, пользуются большой популярностью в мире Фото: Daily Mail

Основатель компании SpaceX показал видео, на котором видно, как многоразовая ракета Starship, с помощью которой будут доставлять людей и грузы на Луну и Марс, выдает порциями спутники Starlink нового поколения.

[ + – ] Основатель компании SpaceX показал видео, на котором видно, как многоразовая ракета Starship, с помощью которой будут доставлять людей и грузы на Луну и Марс, выдает порциями спутники Starlink нового поколения Фото: Twitter

Анимация, показанная Маском, демонстрирует ракету Starship, которая находится на околоземной орбите, внутри которой размещены спутники, как конфеты в дозаторе PEZ. Через щель в ракете эти спутники в сложенном виде вылетают в космос.

[ + – ] Анимация, показанная Маском, демонстрирует ракету Starship, которая находится на околоземной орбите, внутри которой размещены спутники, как конфеты в дозаторе PEZ. Через щель в ракете эти спутники в сложенном виде вылетают в космос Фото: Twitter

По словам Маска, для того чтобы вывести на орбиту спутники Starlink V2.0, будет использовать не ракета Falcon 9, а именно сверхтяжелая ракета-носитель Starship. Спутники Starlink нового поколения весят в 4 раза больше, чем те, что находятся на околоземной орбите. Каждый такой спутник весит 1250 кг.

[ + – ] По словам Маска, для того чтобы вывести на орбиту спутники Starlink V2.0, будет использовать не ракета Falcon 9, а именно сверхтяжелая ракета-носитель Starship Фото: SpaceX

"Для того, чтобы вывести на орбиту новые спутники нужна новая ракета, так как Falcon 9 не имеет достаточно места для их размещения. Даже если сделать новые спутники меньше по размеру и массе, они все равно там не поместятся", — говорит Маск.

Но перед тем, как ракета Starship выведет в космос новое поколение спутников Starlink, должен состояться первый орбитальный полет новой ракеты-носителя от SpaceX. Изначально первый полет на орбиту планировали осуществить в январе 2022 года, потом в мае, но он пока так и не состоялся. Пока была только серия из девяти испытательных полетов в атмосферу Земли на высоту 10 тысяч метров. Но не все они прошли удачно.

Несмотря на то, что ракета Starship еще ни разу не покидала пределы Земли, есть люди, которые уже выкупили места на орбитальный полет вокруг Луны в 2023 году. Одним из космических туристов является известный японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, который вместе с остальными членами экипажа проведет в космосе неделю у увидит Луну с близкого расстояния.

[ + – ] К спутникам Илона Маска ест ьпретензии у астрономов и у NASA Фото: Daily Mail

Что касается спутников Starlink, которые предоставляют возможность скоростного Интернет-соединения в самых удаленных частях планеты, к ним есть претензии у астрономов. Как уже писал Фокус, по словам ученых, созвездия спутников Илона Маска мешают нормальному наблюдению за космосом с Земли.

Также Фокус писал о том, что NASA также обеспокоены планами SpaceX отправить в космос новую партию из 30 тысяч спутников. Представители космического агентства считают, что эти спутники могут помешать выполнению космических миссий.

Также напоминаем, что в Украине официально зарегистрировали представительство Starlink.