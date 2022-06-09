Представительство Starlink официально зарегистрировали в Украине: что изменится

По словам эксперта, легализация спутникового интернета от Илона Маска никак не отразится на обычных пользователях.

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9 июня компания Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") получила лицензию оператора связи в Украине. Об этом в Telegram сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Starlink Ukraine внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг, присвоив номер "1". В ведомстве подчеркнули, что представительство американской компании SpaceX, основанной Илоном Маском, скоро начнет официально работать на территории Украины.

Как рассказал Фокусу телеком-эксперт Роман Химич, регистрация Starlink никак не повлияет на украинцев, которые уже пользуются этой технологией:

"Для пользователей это не значит ничего. Ни на качество услуг, ни на их доступность это не влияет. Государство как бы легализовало то, что и так присутствовало в Украине. Теоретически этот шаг должен дополнительно мотивировать деятельность компании. На практике, в условиях военных действий ключевую роль играют другие факторы".

Согласно закону Украины "Об электронных коммуникациях", действующего с 1 января 2022 года, компании должны зарегистрироваться для оказания услуг в этой отрасли. Организации, которые хотят стать поставщиками сетей или связи должны в течение месяца с начала работы уведомить об этом Национальную комиссию по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (НКЕК).

5 апреля закончилось общественное обсуждение проекта постановления НКЕК о ведении реестра поставщиков электронных коммуникаций, в ходе которого определили формат сообщений о начале осуществления деятельности в сфере электронных коммуникаций и порядок ведения реестров. Постановление окончательно утвердили 10 мая, это необходимо для начала регистрации комиссией субъектов и внесения информации о них в ранее упомянутый реестр.

Зарегистрированные компании обязаны соблюдать украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций, выполнять распоряжения НКЕК и предоставлять отчеты о своей деятельности, иначе рискуют получить штраф. Взамен власти разрешают им работать и выделяют частотный диапазон для передачи сигналов.

SpaceX предоставляет услуги широкополосного спутникового Интернета в рамках проекта Starlink. Почти сразу после вторжения России, компания Илона Маска отправила в помощь украинцам терминалы для подключения к сети. Технология не только обеспечила Интернетом военных и важные объекты инфраструктуры, но и поддержала мобильную связь.

В апреле Михаил Федоров поручил госорганам принять меры для регистрации Starlink и анонсировал открытие представительства компании. По словам министра, на тот момент в Украине действовали более 10 тысяч терминалов.

Фокус писал, как подключиться к Starlink в Украине и сколько это стоит. Профильная комиссия разрешила всем украинцам использовать терминалы от SpaceX и подключаться к спутниковому Интернету, пока в стране действует военное положение и соблюдаются условия электромагнитной совместимости.