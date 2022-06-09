Представництво Starlink офіційно зареєстрували в Україні: що зміниться

За словами експерта, легалізація супутникового інтернету від Ілона Маска ніяк не вплине на звичайних користувачів.

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9 червня компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора зв'язку в Україні. Про це в Telegram повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Starlink Ukraine внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, надавши номер "1". У відомстві наголосили, що представництво американської компанії SpaceX, заснованої Ілоном Маском, незабаром почне офіційно працювати на території України.

Як розповів Фокус телеком-експерт Роман Хіміч, реєстрація Starlink ніяк не вплине на українців, які вже користуються цією технологією:

"Для користувачів це не означає нічого. Ні на якість послуг, ні на їх доступність це не впливає. Держава ніби легалізувала те, що й так було в Україні. Теоретично цей крок має додатково мотивувати діяльність компанії. На практиці, в умовах воєнних дій ключову роль грають інші чинники".

Згідно із Законом України "Про електронні комунікації", що діє з 1 січня 2022 року, компанії мають зареєструватися для надання послуг у цій галузі. Організації, які хочуть стати постачальниками мереж або зв'язку, повинні протягом місяця з початку роботи повідомити про це Національну комісію з державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

5 квітня закінчилося громадське обговорення проєкту постанови НКЕК про ведення реєстру постачальників електронних комунікацій, під час якого визначили формат повідомлень про початок провадження діяльності у сфері електронних комунікацій та порядок ведення реєстрів. Постанова остаточно 10 травня, ця необхідна для початку реєстрації комісією суб'єктів та внесення інформації про них до раніше згаданого реєстру.

Зареєстровані компанії зобов'язані дотримуватись українського законодавства у сфері електронних комунікацій, виконувати розпорядження НКЕК та надавати звіти про свою діяльність, інакше ризикують отримати штраф. Натомість влада дозволяє їм працювати й виділяє частотний діапазон для передачі сигналів.

SpaceX надає послуги широкосмугового супутникового інтернету в межах проєкту Starlink. Майже відразу після вторгнення Росії компанія Ілона Маска відправила на допомогу українцям термінали для підключення до мережі. Технологія не лише забезпечила інтернетом військових та важливі об'єкти інфраструктури, а й підтримала мобільний зв'язок.

У квітні Михайло Федоров доручив держорганам вжити заходів для реєстрації Starlink та анонсував відкриття представництва компанії. За словами міністра, на той момент в Україні діяло понад 10 тисяч терміналів.

Фокус писав, як під'єднатися до Starlink в Україні та скільки це коштує. Профільна комісія дозволила всім українцям використовувати термінали від SpaceX і підключатися до супутникового інтернету, поки в країні діє воєнний стан та дотримуються умов електромагнітної сумісності.