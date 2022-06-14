Новий проєкт Ілона Маска. Ракета Starship випльовуватиме супутники Starlink, як цукерки (відео)

Глава SpaceX планує використовувати свою надважку ракету як дозатор цукерок PEZ, щоб розміщувати нове покоління супутників у космосі.

Ілон Маск розмістив у своєму акаунті в Twitter нову анімацію, на якій показано, як ракета Starship вартістю 216 млн доларів випльовує нове покоління супутників Starlink. Цей процес схожий на видавання солодощів дозатором цукерок популярного бренду PEZ, повідомляє Daily Mail.

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Англійське видання пише, що швидше за все, Ілон Маск черпав натхнення, створюючи свою надважку ракету Starship у торгової марки PEZ. Ці солодощі, які складаються з механічного дозатора-іграшки та цукерок-пастилок, мають велику популярність у світі.

[ + – ] Англійське видання пише, що швидше за все Ілон Маск черпав натхнення, створюючи свою надважку ракету Starship у торгової марки PEZ. Ці солодощі, які складаються з механічного дозатора-іграшки та цукерок-пастилок, користуються великою популярністю у світі Фото: Daily Mail

Засновник компанії SpaceX показав відео, на якому видно, як багаторазова ракета Starship, за допомогою якої доставлятимуть людей і вантажі на Місяць та Марс, видає порціями супутники Starlink нового покоління.

[ + – ] Засновник компанії SpaceX показав відео, на якому видно, як багаторазова ракета Starship, за допомогою якої доставлятимуть людей та вантажі на Місяць та Марс, видає порціями супутники Starlink нового покоління Фото: Twitter

Анімація, показана Маском, демонструє ракету Starship, що знаходиться на навколоземній орбіті, всередині якої розміщені супутники як цукерки в дозаторі PEZ. Через щілину в ракеті ці супутники у складеному вигляді вилітають у космос.

[ + – ] Анімація, показана Маском, демонструє ракету Starship, що знаходиться на навколоземній орбіті, всередині якої розміщені супутники як цукерки в дозаторі PEZ. Через щілину в ракеті ці супутники у складеному вигляді вилітають у космос Фото: Twitter

За словами Маска, для того щоб вивести на орбіту супутники Starlink V2.0, використовуватиме не ракета Falcon 9, а надтяжка ракета-носій Starship. Супутники Starlink нового покоління важать вчетверо більше, ніж ті, що знаходяться на навколоземній орбіті. Кожен такий супутник важить 1 250 кг.

[ + – ] За словами Маска, для того щоб вивести на орбіту супутники Starlink V2.0, використовуватиме не ракета Falcon 9, а саме надважка ракета-носій Starship Фото: SpaceX

"Для того, щоб вивести на орбіту нові супутники потрібна нова ракета, тому що Falcon 9 не має достатньо місця для їх розміщення. Навіть якщо зробити нові супутники менше за розміром і масою, вони все одно там не помістяться", — каже Маск.

Але перед тим як ракета Starship виведе в космос нове покоління супутників Starlink, має відбутися перший орбітальний політ нової ракети-носія від SpaceX. Спочатку перший політ на орбіту планували здійснити у січні 2022 року, потім у травні, але він поки що так і не відбувся. Поки що була лише серія з дев'яти випробувальних польотів в атмосферу Землі на висоту 10 тисяч метрів. Але не всі вони пройшли вдало.

Незважаючи на те, що ракета Starship ще жодного разу не покидала межі Землі, є люди, які вже викупили місця на орбітальний політ навколо Місяця у 2023 році. Одним із космічних туристів є відомий японський бізнесмен Юсаку Маедзава, який разом із рештою членів екіпажу проведе в космосі тиждень і побачить Місяць з близької відстані.

[ + – ] До супутників Ілона Маска є претензії в астрономів і в NASA Фото: Daily Mail

Що стосується супутників Starlink, які надають можливість швидкісного інтернет-з'єднання у найвіддаленіших частинах планети, до них є претензії в астрономів. Як уже писав Фокус, за словами вчених, сузір'я супутників Ілона Маска заважають нормальному спостереженню за космосом із Землі.

Також Фокус писав про те, що NASA також переймаються планами SpaceX відправити в космос нову партію з 30 тисяч супутників. Представники космічного агентства вважають, що ці супутники можуть завадити виконанню космічних місій.

Також нагадуємо, що в Україні офіційно зареєстрували представництво Starlink.