Учені розгадали таємницю зникнення палива в орбітального апарата на Марсі: що сталося

У космічного апарата NASA, як показав аналіз, майже закінчилося паливо, але потім з'ясувалося, що все не так страшно.

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В орбітального апарата Mars Odyssey, який уже 22 роки обертається навколо Марса, вивчаючи планету, нещодавно виявили ознаки зникнення палива. Інженери NASA занепокоєні тим, що запасів палива не вистачить для продовження місії. Але, як виявилося, вчені неправильно розрахували кількість палива, що залишилося, пише Gizmodo.

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Космічний апарат Mars Odyssey обертається довкола Марса вже 22 роки. Водночас, за словами вчених, йому вдалося подолати в космосі відстань 2,2 млрд км за цей час. Для того, щоб апарат міг тривалий час перебувати в космосі та виконувати поставлені наукові завдання з вивчення Марса, він був запущений у 2001 році з повним баком палива вагою 225 кг. Але в орбітального апарата немає спеціального приладу, який би міг вимірювати кількість палива, що залишилося, а тому інженери NASA не могли точно визначити його кількість.

Космічний апарат Mars Odyssey обертається довкола Марса вже 22 роки. Водночас, за словами вчених, йому вдалося подолати в космосі відстань 2,2 млрд км за цей час. Для того, щоб апарат міг тривалий час перебувати в космосі та виконувати поставлені наукові завдання з вивчення Марса, він був запущений у 2001 році з повним баком палива вагою 225 кг. Фото: NASA

Згідно з повідомленням NASA, для того щоб розрахувати кількість палива, що залишилася в баку апарата, вчені нагріли два паливні баки Mars Odyssey. Справа в тому, що майже порожній паливний бак нагріватиметься швидше, ніж повний. Звичайн,о це не ідеальний спосіб перевірки, але вчені так змогли отримати приблизну оцінку кількості палива, що залишилося.

Фахівці з Лабораторії реактивного руху NASA наприкінці 2021 року вирішили, що палива в орбітального апарата залишилося на рівні приблизно 5 кг. Пізніше, вже на початку 2022 року, їхні розрахунки показали, що палива залишилося на рівні трохи менш ніж 3 кг. Ці дані говорили, що вже на початку 2023 року космічний апарат припинить свою роботу. А це набагато раніше, ніж розраховували інженери NASA.

В орбітального апарата Mars Odyssey, який уже 22 роки обертається навколо Марса, вивчаючи планету, нещодавно виявили ознаки зникнення палива. Інженери NASA занепокоєні тим, що запасів палива не вистачить для продовження місії. Але, як виявилося, вчені неправильно розрахували кількість палива, що залишилося. Фото: NASA

Нещодавні оцінки показали, що паливо справді практично закінчилося. Але в учених виникла дилема: або відбувається витік палива, або їхні розрахунки не правильні. У NASA кілька місяців намагалися вирішити цю загадку та зрозуміли, що ж відбувається насправді. Фахівці змогли точно визначити причину зникнення палива в Mars Odyssey. Але, як виявилося, жодного зникнення не було.

Цей орбітальний апарат використовує спеціальні обігрівачі, щоб його прилади й він сам не зупинилися в космосі. Виявилося, що один із обігрівачів змушував паливо в баку нагріватися швидше, ніж очікувалося. У результаті оцінки інженерів про кількість палива виявилися помилковими, адже паливо нагрівалося швидше, ніж вони очікували, і це призвело до думки, що в баку орбітального апарата майже нічого не залишилося.

Провівши додатковий аналіз, учені з NASA з'ясували, що космічний апарат зможе працювати ще два роки на орбіті Марса, тобто до 2025 року. Хоча ці оцінки можуть бути змінені під час наступного аналізу, кажуть учені. У будь-якому разі поки що важливий космічний апарат продовжує свою діяльність.

Як уже писав Фокус, учені виявили на Марсі нову структуру, і це відкриття має важливе значення для майбутньої колонізації Червоної планети. Вчені знайшли на Марсі стародавній льодовик, під яким може ховатися водяна крига, з якої можна видобувати воду.