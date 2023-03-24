Пасмурно, без осадков. Марсоход NASA сделал снимки предрассветных облаков на Марсе (фото)

Марсоход Perseverance продолжает присылать на Землю удивительные изображения инопланетного неба.

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Марсоход NASA с помощью своей навигационной камеры во время перерыва в поисках признаков внеземной жизни на Марсе недавно сфотографировал дрейфующие предрассветные облака на Марсе, пишет Space.

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С помощью одной из своих навигационных камер марсоход Perseverance запечатлел удивительные, отличающиеся от земных, облака на Красной планете как раз перед восходом Солнца на 738 марсианский день своего пребывания на Марсе. Напоминаем, что сутки на этой планете немного длиннее и составляют 24 часа 37 минут.

С какой целью марсоход в этот раз делал фотографии марсианского неба в NASA не уточнили. Но известно, что аппарат иногда обращает свой взор на марсианское небо, чтобы сделать изображения облаков, состоящих из углекислого газа. Изучение этих облаков дает возможность ученым лучше понять, что происходит в атмосфере Красной планеты на высоте от 50 до 80 км.

Как уже писал Фокус, в феврале этого года марсоход Curiosity сделал снимки солнечных лучей во время заката на Марсе.

Но подобные изучения марсианских облаков являются лишь частью основной миссии марсохода, которая состоит в изучении кратера Езеро и поисках здесь признаков древней жизни. Хотя сейчас Марс холодная и пустынная планета, несколько миллиардов лет назад на ней были озера, моря и реки, признаки которых до сих пор можно обнаружить благодаря особым отложениям на поверхности. А там, где была вода, значит могли существовать и микроорганизмы, как считают ученые.

Марсоход NASA с помощью своей навигационной камеры во время перерыва в поисках признаков внеземной жизни на Марсе недавно сфотографировал дрейфующие предрассветные облака на Марсе Фото: NASA

Сейчас марсоход Perseverance переместился в новый район кратера Езеро, где будет изучать местные горные породы, которые особенно заинтересовали ученых. Более масштабная цель марсохода состоит в изучении дельты древней реки, остатки которой обнаружены рядом с кратером Езеро. О том, как выглядит на самом деле кратер Езеро, можно получить представление благодаря снимкам орбитальных космических аппаратов, которые были недавно опубликованы, как уже писал Фокус.

В этом исследовании Марса марсоходу помогает вертолет Ingenuity, который уже скоро совершит свой юбилейный, 50-й полет над поверхностью планеты. Хотя изначально аппарат должен был совершить всего пять таких полетов. Как уже писал Фокус, марсоход Perseverance недавно запечатлел перемещения в атмосфере Марса данного летательного аппарата.

Марсоход Perseverance все еще продолжает собирать образцы местной горной породы для того, чтобы они отправились на Землю уже в начале следующего десятилетия. Хотя часть из этих образцов уже были оставлены марсоходом на поверхности планеты на случай если он не сможет их сам доставить к месту отправки на орбиту на специальной ракете.

Если такое произойдет, то к посадочному аппарату, который должен отправиться на Марс в 2028 году, образцы доставят два летательных аппарата. По крайней мере так планировали еще в прошлом году ученые из NASA. Теперь же в космическом агентстве озвучили версию, что возможно будет только один летательный аппарат, чтобы снизить стоимость этой миссии.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли создать новый строительный материал, в состав которого входит картофельный крахмал. Этот бетон прочнее обычного и с его помощью, как предлагают ученые, можно будет строить дома на Марсе.