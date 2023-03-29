Політ на Венеру відкладається: у NASA озвучили причину несподіваного рішення

Космічний апарат VERITAS для дослідження Венери не вирушить у космос вчасно через фінансові труднощі.

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У NASA вирішили значно скоротити бюджет місії VERITAS через те, що відбулося збільшення вартості запусків інших космічних апаратів. Тому запланований на 2028 рік політ до Венери переноситься поки що на 2031 рік. Команда місії обурена таким рішенням, пише Space.

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За словами вченої Сюзани Смрекар, яка є головним дослідником місії VERITAS, підготовка до польоту космічного апарату до Венери йшла за планом. Але нещодавно було оголошено про те, що бюджет місії значно скорочено через збільшення видатків на підготовку та запуск інших апаратів NASA.

"Це набагато жахливіша ситуація, ніж більшість хто думає", — висловила своє обурення Смрекар.

Космічний апарат VERITAS для дослідження Венери не вирушить у космос у строк через фінансові труднощі Фото: NASA

За словами Лорі Глейз, яка керує відділом планетарних наук NASA, наступного року космічне агентство запросило у Конгресу США для цього відділу майже 3,4 млрд доларів. Але всіх цих грошей бракує для фінансування запланованих місій.

Тому замість запланованих 56 млн доларів команда місії VERITAS отримає всього 1,5 млн доларів. І скоріше за все, таке ж фінансування буде залишено і на найближчі кілька років. Як кажуть вчені та інженери місії на Венеру, це дуже негативно впливає на процес підготовки створення необхідного обладнання та переносить запуск космічного апарату на 3 роки, на 2031 рік, замість 2028-го.

Стало відомо, що підготовка місії на Марс, щоб забрати там зразки гірської породи, зібрані марсоходом Perseverance, і навіть запуск апарату "Психея", для вивчення відомого астероїда (16) Психея, вимагають значно більше коштів, ніж передбачалося.

За словами Глейз, зменшення фінансування дозволить звільнити більше співробітників, які зайняті над розробкою місії на Венеру, для виконання більш важливих поточних завдань. У той же час Дербі Дьяр, один із дослідників місії VERITAS, вказує на те, що підготовка польоту на Венеру не впливає на підготовку інших місій, зокрема й польоту до Психеї.

За словами вченої Сюзани Смрекар, яка є головним дослідником місії VERITAS, підготовка до польоту космічного апарату до Венери йшла за планом. Але нещодавно було оголошено про те, що бюджет місії значно скорочено через збільшення витрат на підготовку та запуск інших апаратів NASA Фото: NASA

"Це дуже маленька сума для підтримки можливостей команди і це рішення дуже ризиковане. Я сказав би воно дуже незвичайне, якщо не безпрецедентне", — говорить Дьяр.

У той же час Глейз вказує на те, що питання фінансування місії VERITAS може бути переглянуте у 2025 році і багато залежатиме, наприклад, від вартості запуску до системи Юпітера апарату Europa Clipper, запланованого на 2024 рік. За словами Смрекар, її команда обурена таким рішенням і сподівається, що якщо і буде затримка із запуском апарату до Венери, то вона не буде такою тривалою.

Ще однією причиною, через яку було зменшено бюджет місії VERITAS, Глейз назвала надто великі витрати на запуск апаратів "Люсі" та DART у космос. Тому довелося використати гроші, які виділялися на інші проєкти.

Як уже писав Фокус, вчені вивчили еволюцію гігантської атмосферної хвилі, яка поширюється в найглибших хмарах Венери.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили унікальну планету. Вона за розмірами трохи більша за Юпітер, але має дуже високу щільність, яка перевищує густину свинцю.

Нагадуємо, що зараз навколо Місяця обертається японський посадковий апарат, який здійснить посадку на наш супутник зовсім скоро. А поки він надіслав на Землю дивовижний знімок поверхні Місяця, як уже писав Фокус.