Больше Млечного Пути. Ученые выяснили, как появляются в космосе странные радиокруги (фото)

Необычные структуры, внутри которых находятся целые галактики, не давали покоя ученым с 2019 года, когда были обнаружены странные радиокруги.

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Странные радиокруги (ORC) представляют собой огромные структуры, внутри которых находятся целые галактики. Но видно их только с помощью радиотелескопов. Размер обнаруженных ORC составляет сотни тысяч лет, что в несколько раз больше размера Млечного Пути. Астрономы предложили много теорий для того, чтобы объяснить появление странных радиокругов, в том числе и то, что они являются результатом массивных космических столкновений. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предполагает, что эти объекты были созданы мощными галактическими ветрами, возникшими в результате взрыва массивных звезд, пишет Daily Mail.

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Ученые провели новое наблюдение за странным радиокругом под названием ORC 4, который окружает галактику возрастом 6 млрд лет. Они обнаружили, что в галактике произошел бурный период образования новых звезд, который завершился примерно 1 млрд лет назад. И результатом такого явления стало скорее всего столкновение с другой галактикой.

Странные радиокруги (ORC) представляют собой огромные структуры, внутри которых находятся целые галактики Фото: Daily Mail

Но многие из этих звезд прожили недолгую жизнь и взорвались сверхновой, а как определили ученые, если такие взрывы происходят близко друг к другу, то в результате создаются потоки галактического ветра, которые с огромной скоростью несут газ из галактики.

Ученые считают, что в ORC 4 в течение примерно 200 млн лет постоянно взрывались сверхновые, что приводило к выбросу горячего газа и образованию своеобразной оболочки вокруг галактики, то есть странного радиокруга.

Ученые считают, что свое начало ORC берут в центрах некоторых галактик, после того, как произошло галактическое столкновение. В результате слияния двух галактик в центре накапливается очень много газа, что позволяет формироваться огромному количеству звезд. Многие звезды быстро набирают массу и также быстро заканчивают свой жизненный цикл в результате взрыва сверхновой. Ударная волна этих взрывов подпитывает галактические ветры, создается ударная волна и после столкновения с межгалактическим газом возникают ORC.

Ученые говорят, то такие галактики, где происходит большой выброс массы наружу, встречаются очень редко и представляют особый интерес для астрономов. Пока что ученые обнаружили всего несколько странных радиокругов за последние 5 лет, но считают, что в их намного больше скрывается в глубинах Вселенной.

Тем не менее эти структуры очень тусклые и их сложно обнаружить, тем более что их видно только в радиоволнах, и не видно ни в видимом, ни в инфракрасном, ни в рентгеновском свете.

Понимание происхождения странных радиокругов также помогает астрономам в конечном итоге понять, какое влияние эти явления могут оказать на формирование галактик с течением времени.

Авторы исследования говорят, что изучение ORC поможет определить насколько распространены экстремальные галактические ветры и каков их жизненный цикл. Также ученые хотят выяснить как много массивных галактик проходят через стадию появления странных радиокругов.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что происходит в первые минуты после рождения черных дыр. Исследователи создали модели формирования черных дыр и нейтронных звезд и объяснили, почему некоторые из них получают сильный толчок, что заставляет их лететь в межзвездном пространстве.