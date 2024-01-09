Физика смерти звезд. Ученые выяснили, что происходит в первые минуты после рождения черных дыр

Исследователи создали модели формирования черных дыр и нейтронных звезд и объяснили, почему некоторые из них получают сильный толчок, что заставляет их лететь в межзвездном пространстве.

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Исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показало, что некоторые черные дыры получают значительный толчок, когда их родительские звезды умирают в результате взрыва сверхновой и выбрасывают эти объекты с огромной скоростью в космос, пишет Space.

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И черные дыры, и нейтронные звезды рождаются в результате смерти массивных обычных звезд (с массой как минимум в 8 раз большей, чем у Солнца), когда те уже не могут поддерживать термоядерный синтез в своем ядре. Сильное давление приводит к сжатию ядра и создается протонейтронная звезда, но остальная часть вещества звезды улетает в космос в результате взрыва сверхновой. Но иногда после взрыва давление в ядре становится еще сильнее и протонейтронная звезда превращается в черную дыру.

Но что происходит дальше, ученые точно не знают. Некоторые моделирования на основе наблюдений за черными дырами и нейтронными звездами предполагают разные экзотические явления. Например, некоторые нейтронные звезды движутся в космосе со скоростью более 5,4 млн км/ч, что указывает на то, что их сильно выбросило во время взрыва сверхновой. Но другие нейтронные звезды движутся в 30 раз медленнее, а значит они родились в результате более спокойного процесса. С другой стороны, черные дыры почти всегда имеют низкую скорость выброса, хотя обстоятельства их рождения гораздо более жестокие.

И черные дыры, и нейтронные звезды рождаются в результате смерти массивных обычных звезд (с массой как минимум в 8 раз большей, чем у Солнца), когда те уже не могут поддерживать термоядерный синтез в своем ядре Фото: HiTech Wiki

Ученые смогли выяснить, что происходит на начальном этапе рождения черных дыр, проведя 20 компьютерных симуляций взрывов сверхновых. Они обнаружили тесную связь между свойствами родительской звезды до взрыва и образовавшейся нейтронной звезды или черной дыры. Когда родительская звезда не очень массивна и не очень компактна, сверхновая возникает очень внезапно и в почти идеальной сфере, что приводит к появлению медленно движущейся нейтронной звезды.

С другой стороны, очень массивным и компактным родительским звездам нужно больше времени, чтобы взорваться сверхновой, и когда происходят взрывы, то они не очень симметричны. В результате возникает движущаяся с большой скоростью нейтронная звезда. Ученые также обнаружили, что более крупные нейтронные звезды, выбрасывает сильнее в космос, а это значит, что большая часть массы родительской звезды попадает в нейтронную звезду.

Эти родительские звезды также заставляют нейтронные звезды вращаться, и ученые выяснили, что чем больше вещества падает на нейтронную звезду, тем сильнее ее вращение. Таким образом, если родительская звезда взорвалась асимметрично, то взрыв не только выталкивает нейтронную звезду, но и раскручивает ее. Это может объяснить происхождение магнетаров, которые являются быстро вращающимися нейтронными звездами с сильнейшим магнитным полем.

Также ученые показали, что существует два механизма появления черных дыр Фото: NASA

Также ученые показали, что существует два механизма появления черных дыр. В одном случае родительская звезда не взрывается полностью, но давление на ядро возрастает до такой степени, что образуется черная дыра. Эти черные дыры довольно большие. Их масса эквивалентна в среднем 10 массам Солнца. Но они не получают значительного толчка во время взрыва и большинство черных дыр рождаются именно так.

Но иногда, как говорят ученые, родительская звезда взрывается полностью, и большая часть ее массы улетает в космос. В результате образуется черная дыра с массой эквивалентной 3 массам Солнца. Пари этом данные черные дыры имеют невероятную скорость, которая превышает 3,6 млн км/час, как показало моделирование. Но такие черные дыры встречаются редко.

Изучая свойства нейтронных звезд и черных дыр, астрономы могут составить полную картину жизненного цикла обычных звезд.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, загадочные яркие пятна, обнаруженные на поверхности морей Титана (спутник Сатурна), образуются в результате не такого уже и загадочного явления.