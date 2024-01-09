Більше Чумацького Шляху. Вчені з'ясували, як з'являються в космосі дивні радіокола (фото)

Незвичайні структури, усередині яких розташовані цілі галактики, не давали спокою вченим із 2019 року, коли було виявлено дивні радіокола.

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Дивні радіокола (ORC) — це величезні структури, усередині яких розташовані цілі галактики, але видно їх тільки за допомогою радіотелескопів. Розмір виявлених ORC становить сотні тисяч років, що в кілька разів більше за розмір Чумацького Шляху. Астрономи запропонували багато теорій для того, щоб пояснити появу дивних радіокіл, зокрема й те, що вони є результатом масивних космічних зіткнень. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, припускає, що ці об'єкти були створені потужними галактичними вітрами, що виникли в результаті вибуху масивних зірок, пише Daily Mail.

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Учені провели нове спостереження за дивним радіоколом під назвою ORC 4, яке оточує галактику віком 6 млрд років. Вони виявили, що в галактиці стався бурхливий період утворення нових зірок, який завершився приблизно 1 млрд років тому. І результатом такого явища стало найімовірніше зіткнення з іншою галактикою.

Дивні радіокола (ORC) — це величезні структури, усередині яких розташовані цілі галактики Фото: Daily Mail

Але багато які з цих зірок прожили недовге життя й вибухнули надновою, а як визначили вчені, якщо такі вибухи відбуваються близько один до одного, то в результаті створюються потоки галактичного вітру, які з величезною швидкістю несуть газ із галактики.

Учені вважають, що в ORC 4 протягом приблизно 200 млн років постійно вибухали наднові, що призводило до викиду гарячого газу й утворення своєрідної оболонки навколо галактики, тобто дивного радіокола.

Учені вважають, що свій початок ORC беруть у центрах деяких галактик, після того, як відбулося галактичне зіткнення. У результаті злиття двох галактик у центрі накопичується дуже багато газу, що дає змогу формуватися величезній кількості зірок. Багато зірок швидко набирають масу й також швидко закінчують свій життєвий цикл унаслідок вибуху наднової. Ударна хвиля цих вибухів підживлює галактичні вітри, створюється ударна хвиля, і після зіткнення з міжгалактичним газом виникають ORC.

Вчені кажуть, що такі галактики, де відбувається великий викид маси назовні, трапляються дуже рідко і становлять особливий інтерес для астрономів. Поки що вчені виявили лише кілька дивних радіокіл за останні 5 років, але вважають, що їх набагато більше ховається в глибинах Всесвіту.

Проте ці структури дуже тьмяні і їх складно виявити, тим паче, що їх видно тільки в радіохвилях, і не видно ні у видимому, ні в інфрачервоному, ні в рентгенівському світлі.

Розуміння походження дивних радіокол також допомагає астрономам зрештою зрозуміти, який вплив ці явища можуть мати на формування галактик із плином часу.

Автори дослідження кажуть, що вивчення ORC допоможе визначити, наскільки поширеними є екстремальні галактичні вітри і який їхній життєвий цикл. Також вчені хочуть з'ясувати як багато масивних галактик проходять через стадію появи дивних радіокіл.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, що відбувається в перші хвилини після народження чорних дір. Дослідники створили моделі формування чорних дір і нейтронних зірок і пояснили, чому деякі з них отримують сильний поштовх, що змушує їх летіти в міжзоряному просторі.