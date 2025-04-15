Астрономы обнаружили половину недостающей материи Вселенной: она скрывалась у всех на виду

Только 15% материи во Вселенной состоит из атомов и ее можно увидеть, все остальное является темной материей. Но почти половина этой обычной материи ускользала от астрономов, но теперь они наконец-то ее обнаружили. Этот открытие играет важнейшую роль в улучшении понимания природы Вселенной.

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Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Phys.

Все, что мы видим на Земле и в космосе состоит из атомов и является обычной материей, все остальное, а это большая часть массы Вселенной, является темной материей. Но расчеты ученых показали, что материя, из которой состоят звезды и межзвездный газ, которую мы видим, не соответствует общему объему видимой материи во Вселенной. Только примерно 7% из 15% всей видимой материи сконцентрировано в виде звезд и межзвездного газа.

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Теперь астрономы выяснили, что остальные 8% обычной материи находится в виде очень рассеянного ионизированного водородного газа, который ученые просто не могли увидеть. Этот газ образует гало вокруг галактик и является более раздутым и обширным, чем думали астрономы. Также этот водородный газ находится в нитях, соединяющих галактики и образующих космическую паутину.

Ионизированный водород невидим для традиционных телескопов. Поэтому, чтобы обнаружить эту скрытую материю, астрономы использовали преимущества самого старого света Вселенной, известного как реликтовое излучение.

Используя этот свет как своего рода космическую подсветку, астрономы измерили, как он изменялся при прохождении через облака ионизированного газа. Также астрономы сложили вместе изображения примерно 7 млн галактик, сделанные с помощью прибора DESI, установленного на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик, США. Затем они сравнили эти изображения с измерениями реликтового излучения, полученными с помощью Атакамского космологического телескопа, расположенного в Чили.

Таким образом ученым удалось обнаружить распределение ионизированного водородного газа, который до этого оставался невидимым. Ученые говорят, что обнаружение недостающего количества водорода может иметь глубокие последствия для понимания природы Вселенной. Результаты нового исследования устраняют противоречие между наблюдениями за космосом и стандартной космологической моделью.

В ходе исследования астрономы также обнаружили, что сверхмассивные черные дыры в центрах галактик являются более активными, чем предполагалось. Выяснилось, что черные дыры выбрасывают примерно в 5 раз больше материи и излучения, чем считали ученые.

Ранее считалось, что сверхмассивные черные дыры становятся активными, когда выбрасывают материю и излучение далеко за пределы центра галактик в первую очередь в годы своего формирования. Но если ионизированный водородный газ так широко распространен вокруг галактик, это означает, что центральные черные дыры могут становиться активными и в другие периоды своей жизни.

Эта активность создает то, что астрономы называют обратной связью: материя и излучение, идущая из галактического центра дальше в космос, регулирует рождение звезд. Ранее у ученых были намеки на такую ​​обширную обратную связь, но новое исследование подкрепляет это утверждение.

Новые данные показывают, что ионизированный водородный газ не хаотично плавает вокруг галактик, а вместо этого следует по нитям космической паутины через Вселенную. Астрономы считают, что результаты исследования необходимо включить в текущие модели эволюции галактик и Вселенной в целом.

Недостающая материя всегда находилась у всех на виду, но нужно было найти способ, чтобы ее обнаружить и астрономам это удалось.

Как уже писал Фокус, Вселенная делает то, чего от нее не ожидали и это решает одну из самых больших загадок космоса. Астрономы давно знают, что Вселенная расширяется, но значение скорости этого расширения различается в зависимости от методов измерения. Это несоответствие известно, как проблема Хаббла. Ученые нашли ее решение.