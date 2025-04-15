Вселенная делает то, чего от нее не ожидали: это решает одну из самых больших загадок космоса

Астрономы давно знают, что Вселенная расширяется, но значение скорости этого расширения различается в зависимости от методов измерения. Это несоответствие известно, как проблема Хаббла, ведь скорость расширения космоса называется постоянной Хаббла. Новое исследование решает одну из самых больших загадок астрономии.

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Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

Вселенная начала расширяться сразу же после своего появления в результате Большого взрыва почти 14 млрд лет назад и это расширение продолжается и сейчас. Считается, что расширение космоса происходит с ускорением и за это отвечает таинственная сила, известная как темная энергия. Другая группа ученых предположила, что на самом деле эта форма энергии не нужна для того, чтобы объяснить природу Вселенной, как уже писал Фокус.

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Но вернемся к текущему исследованию, которое решает одну из главных загадок Вселенной, связанную с ее расширением. Современные модели показывают, что Вселенная расширяется равномерно во всех направлениях и при этом она не вращается. Это подтверждают многие наблюдения за космосом. Но эти модели не могут объяснить почему существует проблема Хаббла, то есть различия в значении постоянной Хаббла или скорости расширения космоса.

Авторы нового исследования выдвинули теорию, что на самом деле Вселенная вращается, просто делает это очень медленно и это решает проблему Хаббла.

Для определения скорости расширения космоса астрономы используют два метода измерения. С помощью первого метода астрономы изучают расстояния до сверхновых, то есть взрывной смерти звезд, чтобы выяснить расстояние до галактик, где возникло это явление. Таким образом можно получить данные о скорости расширения Вселенной за последние несколько миллиардов лет. Этот метод показывает, что значение постоянной Хаббла составляет примерно 68 км/с на мегапарсек. Один мегапарсек — это 3,26 миллионов световых лет, а один световой год – это 9,4 триллиона км.

С помощью второго метода астрономы измеряют реликтовое излучение Большого взрыва и таким образом определяют скорость расширения космоса в более ранней Вселенной, что помогает понять, какой она должна быть сейчас. Это метод позволил определить, что значение постоянной Хаббла составляет примерно 72 -76 км/с на мегапарсек.

Авторы исследования создали новую математическую модель Вселенной, которая изначально показала, что космос ведет себя так, как и должен. Затем ученые добавили в модель немного вращения Вселенной.

Ученые говорят, что к их удивлению, они обнаружили, что модель, в которой Вселенная медленно вращается, решает проблему Хаббла и не противоречит современным наблюдениям за космосом. Поэтому, ученые предполагают, что Вселенная на самом деле может вращаться, хотя многие текущие космологические модели это отрицают.

Моделирование показало, что Вселенная может совершать полный оборот раз в 500 миллиардов лет, но это слишком медленное вращение, чтобы его можно было легко обнаружить. И все же такого вращения достаточно, чтобы повлиять на то, как Вселенная расширяется с течением времени.

Ученые говорят, что их теория не нарушает никаких известных законов физики и может объяснить почему измерения скорости увеличения космоса не совсем согласуются. Теперь авторы исследования намерены найти способ подтвердить свою теорию с помощью наблюдений.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему большинство богатых углеродом метеоритов никогда не падает на Землю. Новое открытие может изменить понимание того, как зародилась жизнь на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что на Солнце произошло новое извержение плазмы, которая скоро ударит по Земле, что вызовет появление геомагнитной бури.