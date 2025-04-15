Большинство богатых углеродом метеоритов никогда не падает на Землю: ученые выяснили, почему

Ученые изучили тысячи метеоритов и нашли ответ, который давно не давал покоя исследователям: почему большая часть богатых углеродом космических камней никогда не попадает на нашу планету? Новое открытие может изменить понимание того, как зародилась жизнь на Земле.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Gizmodo.

Метеориты являются обломками астероидов, которые вращаются вокруг Солнца в разных частях Солнечной системы. Одними из самых распространенных астероидов являются те, что содержат большое количество углерода. Несмотря на это метеориты, которые откололись от таких астероидов составляют лишь 4% всех обнаруженных на Земле упавших космических камней.

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Ученые решили выяснить в чем же причина. Они проанализировали более 8000 метеоритов, которые упали на Землю в разных частях нашей планеты. Исследование показало, что Солнце и атмосфера Земли уничтожают богатые углеродом метеориты, прежде чем они смогут упасть на поверхность нашей планеты.

По словам ученых, существовало предположение, что многие углеродистые метеориты не могут выдержать попадания в атмосферу и сгорают в ней. Новое исследование подтверждает это, но ученые также выяснили, что многие углеродистые метеориты даже не добираются до Земли и их уничтожает сильное тепло Солнца. Только самые выносливые углеродистые метеориты могут пережить влияние Солнца и земной атмосферы и добраться к поверхности нашей планеты.

Богатые углеродом метеориты на Земле дают ученым уникальную возможность изучить некоторые из самых древних материалов в Солнечной системе. Дело в том, что они являются одними из самых примитивных в химическом плане материалов, которые остались после рождения Солнечной системы.

Такие метеориты также важны для ученых, ведь они содержат воду, органические молекулы и даже аминокислоты, то есть ключевые компоненты, связанные с происхождением жизни на Земле. Авторы исследования говорят, что из-за очень малого количества углеродистых метеоритов, обнаруженных на Земле, существует риск составить неполную картину того, что происходит в космосе и как строительные блоки жизни попали на нашу планету.

Новое исследование дает больше возможностей выяснить настоящую историю Солнечной системы, а также изучить условия, которые сделали существование жизни на Земле возможным. Это открытие может повлиять на теории о том, как на Землю попала вода и органические молекулы, что позволило возникнуть жизни, говорят исследователи.

Ученые также обнаружили, что метеориты, созданные при разрушении астероидов гравитационным влиянием Земли, особенно хрупкие и хуже переживают попадание в атмосферу, чем другие типы метеоритов.

Как уже писал Фокус, астрофизики выяснили, что во Вселенной существуют загадочные темные структуры. Согласно космологическим моделям все галактики окружены гало из темной материи. Хотя существуют предположения, что некоторые галактики могут не иметь таких структур вокруг себя. Авторы нового исследования наоборот пришли к выводу, что во Вселенной существуют гало из темной материи, в которых нет галактик.