Більшість багатих на вуглець метеоритів ніколи не падає на Землю: вчені з'ясували, чому

Учені вивчили тисячі метеоритів і знайшли відповідь, яка давно не давала спокою дослідникам: чому більша частина багатих вуглецем космічних каменів ніколи не потрапляє на нашу планету? Нове відкриття може змінити розуміння того, як зародилося життя на Землі.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Gizmodo.

Метеорити є уламками астероїдів, які обертаються навколо Сонця в різних частинах Сонячної системи. Одними з найпоширеніших астероїдів є ті, що містять велику кількість вуглецю. Попри це метеорити, які відкололися від таких астероїдів, становлять лише 4% усіх виявлених на Землі космічних каменів, що впали.

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Вчені вирішили з'ясувати в чому ж причина. Вони проаналізували понад 8000 метеоритів, які впали на Землю в різних частинах нашої планети. Дослідження показало, що Сонце і атмосфера Землі знищують багаті вуглецем метеорити, перш ніж вони зможуть впасти на поверхню нашої планети.

За словами вчених, існувало припущення, що багато вуглецевих метеоритів не можуть витримати потрапляння в атмосферу і згорають у ній. Нове дослідження підтверджує це, але вчені також з'ясували, що багато вуглецевих метеоритів навіть не добираються до Землі і їх знищує сильне тепло Сонця. Тільки найвитриваліші вуглецеві метеорити можуть пережити вплив Сонця і земної атмосфери і дістатися до поверхні нашої планети.

Багаті вуглецем метеорити на Землі дають вченим унікальну можливість вивчити деякі з найдавніших матеріалів у Сонячній системі. Річ у тім, що вони є одними з найпримітивніших у хімічному плані матеріалів, які залишилися після народження Сонячної системи.

Такі метеорити також є важливими для вчених, адже вони містять воду, органічні молекули і навіть амінокислоти, тобто ключові компоненти, пов'язані з походженням життя на Землі. Автори дослідження кажуть, що через дуже малу кількість вуглецевих метеоритів, виявлених на Землі, існує ризик скласти неповну картину того, що відбувається в космосі і як будівельні блоки життя потрапили на нашу планету.

Нове дослідження дає більше можливостей з'ясувати справжню історію Сонячної системи, а також вивчити умови, які зробили існування життя на Землі можливим. Це відкриття може вплинути на теорії про те, як на Землю потрапила вода та органічні молекули, що дало змогу виникнути життю, кажуть дослідники.

Вчені також виявили, що метеорити, створені під час руйнування астероїдів гравітаційним впливом Землі, особливо тендітні і гірше переживають потрапляння в атмосферу, ніж інші типи метеоритів.

Як уже писав Фокус, астрофізики з'ясували, що у Всесвіті існують загадкові темні структури. Згідно з космологічними моделями всі галактики оточені гало з темної матерії. Хоча існують припущення, що деякі галактики можуть не мати таких структур навколо себе. Автори нового дослідження навпаки дійшли висновку, що у Всесвіті існують гало з темної матерії, в яких немає галактик.