Всесвіт робить те, чого від нього не очікували: це вирішує одну з найбільших загадок космосу

Астрономи давно знають, що Всесвіт розширюється, але значення швидкості цього розширення різниться залежно від методів вимірювання. Ця невідповідність відома, як проблема Габбла, адже швидкість розширення космосу називається постійною Габбла. Нове дослідження вирішує одну з найбільших загадок астрономії.

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Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

Всесвіт почав розширюватися одразу ж після своєї появи внаслідок Великого вибуху майже 14 млрд років тому, і це розширення триває і зараз. Вважається, що розширення космосу відбувається з прискоренням і за це відповідає таємнича сила, відома як темна енергія. Інша група вчених припустила, що насправді ця форма енергії не потрібна для того, щоб пояснити природу Всесвіту, як уже писав Фокус .

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Але повернемося до поточного дослідження, яке вирішує одну з головних загадок Всесвіту, пов'язану з його розширенням. Сучасні моделі показують, що Всесвіт розширюється рівномірно в усіх напрямках і при цьому він не обертається. Це підтверджують багато спостережень за космосом. Але ці моделі не можуть пояснити, чому існує проблема Габбла, тобто відмінності в значенні постійної Габбла або швидкості розширення космосу.

Автори нового дослідження висунули теорію, що насправді Всесвіт обертається, просто робить це дуже повільно і це розв'язує проблему Габбла.

Для визначення швидкості розширення космосу астрономи використовують два методи вимірювання. За допомогою першого методу астрономи вивчають відстані до наднових, тобто вибухової смерті зірок, щоб з'ясувати відстань до галактик, де виникло це явище. Таким чином можна отримати дані про швидкість розширення Всесвіту за останні кілька мільярдів років. Цей метод показує, що значення сталої Габбла становить приблизно 68 км/с на мегапарсек. Один мегапарсек — це 3,26 мільйонів світлових років, а один світловий рік — це 9,4 трильйона км.

За допомогою другого методу астрономи вимірюють реліктове випромінювання Великого вибуху і в такий спосіб визначають швидкість розширення космосу в більш ранньому Всесвіті, що допомагає зрозуміти, яким він має бути зараз. Цей метод дав змогу визначити, що значення сталої Габбла становить приблизно 72 -76 км/с на мегапарсек.

Автори дослідження створили нову математичну модель Всесвіту, яка спочатку показала, що космос поводиться так, як і повинен. Потім учені додали в модель трохи обертання Всесвіту.

Науковці кажуть, що на їхній подив, вони виявили, що модель, в якій Всесвіт повільно обертається, вирішує проблему Габбла і не суперечить сучасним спостереженням за космосом. Тому вчені припускають, що Всесвіт насправді може обертатися, хоча багато поточних космологічних моделей це заперечують.

Моделювання показало, що Всесвіт може здійснювати повний оборот раз на 500 мільярдів років, але це занадто повільне обертання, щоб його можна було легко виявити. І все ж такого обертання достатньо, щоб вплинути на те, як Всесвіт розширюється з плином часу.

Науковці кажуть, що їхня теорія не порушує жодних відомих законів фізики і може пояснити чому вимірювання швидкості збільшення космосу не зовсім узгоджуються. Тепер автори дослідження мають намір знайти спосіб підтвердити свою теорію за допомогою спостережень.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чому більшість багатих вуглецем метеоритів ніколи не падає на Землю. Нове відкриття може змінити розуміння того, як зародилося життя на нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що на Сонці сталося нове виверження плазми, яка скоро вдарить по Землі, що викличе появу геомагнітної бурі.