С галактикой Андромеды произошло нечто странное: открытие озадачило астрономов (фото)

Ученые обнаружили, что почти все из известных галактик-спутников галактики Андромеды имеют неравномерное расположение и находятся лишь на одной стороне галактик, которая обращена к Млечному Пути. Это противоречит стандартной космологической модели эволюции Вселенной. Такого еще нигде не видели астрономы.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Галактика Андромеды – что о ней известно?

У нашей галактики Млечный Путь есть сосед и это галактика Андромеды. Она находится на расстоянии примерно 2,5 млн световых лет от нас. Это ближайшая спиральная галактика, а также ближайшая большая галактика. Ее размер оценивается в примерно 150 000 световых лет, что на 50 000 световых лет больше, чем у Млечного Пути. Астрономы считают, что через несколько миллиардов лет гравитационное взаимодействие галактики Андромеды и Млечного Пути приведет к тому, что они столкнуться и превратятся в еще большую галактику. У галактики Андромеды есть 37 самых ярких спутников, которые являются карликовыми галактиками и именно их изучили астрономы.

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Что обнаружили астрономы возле галактики Андромеды?

У нашей галактики Млечный Путь есть сосед и это галактика Андромеды. Она находится на расстоянии примерно 2,5 млн световых лет от нас Фото: NASA

Наблюдение за 37 спутниками ближайшей крупной галактики показало, что почти все они вращаются вокруг главной галактики в одной плоскости и в одном направлении. Но это еще не все. Оказалось, что большинство спутников находятся только с одной стороны галактики Андромеды и это та сторона, которая указывает на Млечный Путь. Данное открытие противоречит стандартной космологической модели эволюции Вселенной, которая объясняет и эволюцию галактик.

Согласно стандартной космологической модели все крупные галактики окружены гало из темной материи и растут они за счет слияния с карликовыми галактиками, которые притянула гравитация темной материи.

Галактики-спутники галактики Андромеды Фото: NASA

Что такое темная материя? Это загадочная форма материи, которую астрономы еще не видели напрямую, но видели ее гравитационное влияние на обычную материю, из которой состоят, звезды, планеты и мы в том числе. Темная материя занимает более 80% всей материи во Вселенной, как считают ученые.

Все карликовые галактики, которые вращаются вокруг больших галактик являются остатками формирования последних и они, согласно теории, должны быть разбросаны в хаотичном порядке. Но у спутников галактики Андромеды совсем другая ситуация. Астрономы не могут объяснить, почему эти спутники вращаются в одной плоскости. Также ученые не могут объяснить, почему карликовые галактики находятся лишь с одной стороны галактики Андромеды.

Схематическая диаграмма расположения карликовых галактик, вращающихся вокруг галактики Андромеды, показывающая, что большинство из них находятся на стороне, обращенной к Млечному Пути Фото: space.com

Гипотезы, объясняющие открытие возле галактики Андромеды

По словам астрономов, вероятность того, что у крупных галактик может существовать такое неравномерное распределение спутников составляет менее 0,3%. Если так произошло, значит что-то повлияло на такое расположение.

Одна из гипотез ученых гласит, что странная конфигурация спутников могла возникнуть из-за того, что галактика Андромеды столкнулась 2-3 млрд лет назад с другой галактикой, меньшего размера. Но это все равно не может полностью объяснить то, что увидели астрономы.

Другая гипотеза гласит, что гравитация Млечного Пути могла расположить спутники галактики Андромеды таким странным образом. Но это предположение также не имеет прочной основы.

Но есть и еще одна важная вещь, о которой говорят ученые. дело в том, что у галактики Андромеды могут существовать еще необнаруженные очень тусклые галактики- спутники. Возможно, если их обнаружить, что странная асимметрия спутниковых галактик исчезнет.

Пока что ситуация со спутниками галактики Андромеды остается необъяснимой, но ученые надеются выяснить, что же на самом деле произошло.

Как уже писал Фокус, впервые за 2 млн лет можно увидеть в небе уникальный объект. Кометы, состоящие из льда, замороженных газов и камней, не всегда могут пережить близкую встречу с Солнцем. Эти ледяные объекты могут развалиться на части и именно это, как считают астрономы, произошло с недавно обнаруженной кометой C/2025 F2 (SWAN). Хотя ее остаток еще можно будет увидеть в ночном небе.