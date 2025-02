Коли Місяць перетворився з розплавленого світу на твердий супутник Землі: вчені знайшли відповідь

Дослідження припускає, що затвердіння Місяця відбулося тоді, коли наша планета почала ставати придатною для життя.

Хоча Місяць є добре дослідженим світом, все ще багато питань залишаються без відповіді. Зокрема, це стосується точного часу появи Місяця і того, як він перетворився з розпиляної кулі з гарячої магми на твердий супутник Землі. Науковці використали місячне каміння, привезене астронавтами місій "Аполлон", щоб встановити дату повного охолодження Місяця та кристалізації магми на його поверхні. Виявляється, це сталося приблизно тоді, коли Земля почала ставати придатною для життя. Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Universe Today.

Сонячна система утворилася приблизно 4 млрд 570 млн років тому. Учені вважають, що Місяць виник унаслідок удару великого кам'янистого об'єкта в Землю. У результаті навколо нашої планети почала кружляти куля з гарячої розплавленої магми.

У міру охолодження і кристалізації розплавлений Місяць розділився на шари. В кінцевому підсумку близько 99% місячного магматичного океану затверділо. Решта являла собою унікальну залишкову речовину під назвою KREEP, що складається з калію, рідкоземельних елементів і фосфору. Але досі вчені не могли точно визначити, коли ж Місяць повністю затвердів.

Для цього вчені вирішили вивчити склад місячних каменів, доставлених на Землю. Одним з елементів KREEP є хімічний елемент лютецій, який протягом дуже довгого часу поступово перетворюється на елемент гафній із передбачуваною швидкістю. Процес розпаду лютецію допоміг визначити вік порід, у яких він присутній. Це дозволило вченим розрахувати більш точний час формування KREEP на Місяці.

Науковці порівняли рівні лютецію та гафнію в місячних каменях зі складом метеоритів, що утворилися понад 4 млрд років тому і з'ясували, коли ж Місяць став твердим. Дослідження показало, що це сталося приблизно через 140 млн років після утворення Сонячної системи або 4 млрд 430 млн років тому. Також вчені дійшли висновку, що що Місяцю знадобилося приблизно 20 млн років, щоб охолонути і повністю затвердіти. Це означає, що Місяць з'явився приблизно 4 млрд 450 млн років тому.

Нове дослідження є великим кроком вперед у розумінні найдавнішої історії Місяця. Більше зразків гірських порід, привезених із басейну Південний полюс-Ейткен, допоможуть заповнити прогалини, що залишилися, і допоможуть ученим прояснити хронологію як охолодження місячної породи, так і подальшого створення таких порід, як базальти.

Результати дослідження не тільки розповідають про найдавнішу частину історії Місяця, а й про формування Землі. За словами вчених, зіткнення, яке створило Місяць, ймовірно, було також останнім великим ударом кам'янистого об'єкта по Землі. Це цілком може означати час, коли Земля вперше стала стабільною і почала ставати придатною для життя планетою.

