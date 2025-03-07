Внутри Марса скрывается то же, что находится в недрах нашей планеты: что обнаружили ученые

Исследователи обнаружили еще одну связь Красной планеты с Землей.

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Ученые провели лабораторный эксперимент здесь, на Земле, и он показал, что смесь железа и серы, из которого состоит внутреннее ядро Марса, кристаллизовалась под воздействием высокой температуры и давления. Это значит, что внутренне ядро Марса может быть таким же твердым, как и внутренне ядро Земли. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

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Ранее анализ данных, полученных посадочным аппаратом InSight на Марсе показал, что Марс имеет жидкое внутреннее ядро, которое, как и внешняя часть ядра нашей планеты, в основном состоит из расплавленного железа. Также ученые предположили, что ядро Марса слишком горячее и состоит также из более легких химических элементов, таких как сера, что снижает вероятность того, что оно может быть твердым.

Слишком высокая температура в ядре Марсе, как предполагалось, не способствует кристаллизации его компонентов. Но авторы исследования предположили, что внутреннее ядро Марса, где находится сульфид железа, способно быть твердым.

Ученые провели лабораторный эксперимент для создания экстремальных условий, подобных тем, что могут быть в ядре Марсе, включая высокую температуру и давление. В эти условия поместили образцы железа и серы, чтобы определить кристаллическую структуру и плотность сульфида железа в ядре Марса. В результате эксперимента была создана новая кристаллическая фаза сульфида железа под названием Fe4+xS3.

Дальнейшие эксперименты показали, что сульфид железа может кристаллизоваться из жидкости даже при воздействии более низких температур в пределах тех, что существуют в ядре Марса. Ученые считают, что если температура в ядре Красной планеты упадет ниже уровня почти 1700 градусов Цельсия, то эта фаза сульфида железа может кристаллизоваться. Следовательно, таким образом может быть создано твердое внутреннее ядро Марса.

Для подтверждения этих выводов необходимо дальнейшее изучение недр Красной планеты. Но ученые считают, что если недра Марса достаточно охладились, то там может существовать твердое ядро или же оно может возникнуть в будущем, когда планета станет холоднее.

У Марса и Земли есть много общего: это каменистые планеты, на поверхности которых существуют ледяные полярные шапки, вулканы и каньоны. Также Марс имеет почти 24-часовой день и похожий наклон оси, что дает возможность существовать разным временам года.

Если у Марса есть твердое ядро, то это делает планету еще более похожей на Землю. Хотя сейчас на Марсе очень холодно и это пустынная планета, ученые считают, что в прошлом там были моря, реки и озера, наполненные жидкой водой. Возможно, на Марсе даже существовала микробная жизнь.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что взрыв близкой сверхновой изменил эволюцию жизни на Земле. Исследователи нашли неожиданную связь между смертью массивной звезды и увеличением биоразнообразия некоторых живых существ на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что Intuitive Machines стала первой в истории частной компанией, которая успешно посадила уже два космических аппарата на поверхность Луны. Но оба раза столкнулись с непредвиденными трудностями и пока неизвестно, как будет работать посадочный модуль "Афина" после посадки на Луну 6 марта.