Химики создали новое соединение: бросает вызов периодической таблице химических элементов

Ученые впервые синтезировали металлорганическое соединение, состоящее из радиоактивного элемента берклий и углерода.

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Металлорганические соединения состоят из атомов металлов, окруженных каркасом на основе углерода. Такие соединения, созданные с помощью первых из 15 радиоактивных химических элементов, известных как актиноиды, являются довольно распространенными, особенно это касается урана. Радиоактивный элемент берклий находится дальше урана в периодической таблице, и химики на его основе впервые создали металлорганическое соединение. Это открытие знаменует собой значительный шаг вперед в понимании химического поведения актиноидов и бросает вызов давним теориям о химии элементов, следующих за ураном в периодической таблице химических элементов. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Interesting Engineering.

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Радиоактивный химический элемент берклий впервые был обнаружен в 1949 году, и он входит в состав актиноидов в периодической таблице химических элементов. Эти элементы имеют атомные номера от 89 до 103. Берклий имеет атомный номер 97.

Берклий очень тяжело изучать, ведь он очень радиоактивен и производят очень малое количество этого элемента каждый год. Для манипуляций с этим элементом часто используют один из самых стабильных изотопов: берклий-249.

Именно его использовали химики, чтобы впервые создать металлорганическое соединение на основе берклия и углерода. По слова мученых, им впервые удалось доказать, что между этими двумя элементами образуется химическая связь.

Новое металлорганическое соединение получило название беркелоцен, ведь его структура очень похожа структуру еще одного металлорганического соединения под названием ураноцен, созданного на основе урана. В беркелоцене атом берклия зажат между двумя углеродными кольцами.

По словам химиков, это открытие дает новое понимание того, как ведут себя берклий и другие актиноиды по сравнению с их аналогами в периодической таблице химических элементов. Учитывая тот факт, что металлоорганические соединения очень чувствительны к кислороду и влаги в воздухе, для синтезирования берклия и углерода были созданы специальные условия.

Химики сделали также неожиданное открытие. Расчеты ученых показали, что атом берклия в беркелоцене проявляет четырехвалентное состояние окисления, которое стабилизируется химическими связями между берклием и углеродом. Но это противоречит традиционному пониманию периодической таблицы химических элементов, которое предполагает, что берклий будет вести себя скорее как лантаноид тербий.

Химики считают, что это открытие требует разработки более точных моделей поведения актиноидов в периодической таблице химических элементов. Такие модели имеют решающее значение для решения критических вопросов, связанных с долгосрочным хранением и очисткой ядерных отходов.

Как уже писал Фокус, новое открытие физиков меняет представление о таком обычном химическом соединении, как вода. Оказывается, при высоком давлении и низкой температуре, жидкая вода имеет разное состояние.

Также Фокус писал о том, что, возможно, мы живем в черной дыре, ведь астрономы не могут объяснить странное поведение галактик в далекой части Вселенной. Большая часть галактик вращается не так, как предполагалось.